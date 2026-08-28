Waymo në Mynih - a mund t’i bëjnë veturat autonome rrugët e Evropës më të sigurta?
Ndërsa debati për teknologjinë dhe rregulloret evropiane vazhdon, sektori i automjeteve autonome po shënon zhvillime të rëndësishme në Evropë.
Kompania amerikane Waymo ka njoftuar se Mynihu do të jetë qyteti i radhës ku do të zgjerojë shërbimin e saj me taksi pa shofer.
Ky është qyteti i tretë jashtë Shteteve të Bashkuara ku kompania po shtrin aktivitetin, pas Londrës dhe Tokios.
Waymo tashmë ofron shërbime me automjete autonome në dhjetëra qytete amerikane, ndërsa këtë vit ka nisur zgjerimin ndërkombëtar.
Hyrja në tregun evropian shihet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e teknologjisë së transportit autonom në kontinent.
Përveç Waymo-s, edhe kompanitë e tjera të teknologjisë së automjeteve autonome po përballen me një mjedis gjithnjë e më të favorshëm rregullator në disa vende evropiane.
Taksitë autonome mund të jenë shumë më të sigurta
Zgjerimi i shërbimeve autonome nuk lidhet vetëm me komoditetin e udhëtarëve, por edhe me sigurinë rrugore.
Të dhënat nga qytetet kryesore amerikane sugjerojnë se taksitë autonome mund të jenë 12 deri në 20 herë më të sigurta se taksitë e drejtuara nga njerëzit, duke parandaluar një numër të konsiderueshëm aksidentesh dhe dëmtimesh.
Kjo çështje është veçanërisht e rëndësishme për Evropën, ku çdo vit regjistrohen rreth 20 mijë viktima në aksidente rrugore.
Sipas të dhënave të cituara në analizë, rreth 67% e aksidenteve lidhen me gabimet e drejtuesve.
Në këtë kontekst, automjetet autonome mund të shihen si një teknologji me potencial për të ulur numrin e aksidenteve dhe për ta bërë transportin më të sigurt.
Mund të ulin edhe kostot e transportit
Në Mynih, një udhëtim me taksi nga aeroporti drejt qendrës së qytetit kushton zakonisht rreth 80 deri në 90 euro.
Përhapja e taksive autonome mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në këtë treg, sidomos nëse kostot operative janë më të ulëta.
Shërbimet pa shofer mund të jenë veçanërisht të dobishme për banorët e zonave të largëta, ku transporti publik është i kufizuar, si dhe për udhëtarët që kanë nevojë për transport gjatë orëve të vona të natës.
Zgjerimi i tyre mund të rrisë gjithashtu konkurrencën në tregun e transportit dhe, në afat më të gjatë, të kontribuojë në uljen e çmimeve për konsumatorët.
Një mundësi edhe për industrinë gjermane të veturave
Zhvillimi i automjeteve autonome mund të mos jetë domosdoshmërisht kërcënim për industrinë tradicionale të automobilave.
Përkundrazi, ai mund të krijojë mundësi të reja bashkëpunimi.
Prodhuesit gjermanë si BMW dhe Audi mund të përfitojnë nga zhvillimi i këtij ekosistemi duke bashkëpunuar me kompanitë e teknologjisë autonome.
Në një të ardhme jo shumë të largët, udhëtarët në Mynih mund të kenë mundësinë të udhëtojnë me një automjet pa shofer, të prodhuar në Gjermani dhe të pajisur me teknologji autonome.
Zgjerimi i Waymo-s në Mynih tregon se transporti pa shofer nuk është më vetëm një eksperiment teknologjik.
Ai po bëhet gradualisht pjesë e realitetit evropian, ndërsa siguria, kostoja dhe ndikimi në industrinë e automobilave pritet të jenë në qendër të debatit në vitet e ardhshme.