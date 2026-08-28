Pilulat “Trump” shkaktojnë alarm në Holandë, përmbajnë substancë potencialisht fatale
Një institut holandez për varësinë nga droga dhe shëndetin mendor ka paralajmëruar përdoruesit për pilula ekstazie potencialisht vdekjeprurëse, të prodhuara në formën e kokës së presidentit amerikan Donald Trump.
Instituti Trimbos njoftoi se disa prej këtyre pilulave janë dorëzuar së fundmi në një rrjet qendrash ku testohen drogat përpara përdorimit.
“Mos i përdorni absolutisht këto pilula”, paralajmëroi instituti.
Në njërën anë të pilulave është paraqitur fytyra e Trumpit, ndërsa në anën tjetër janë stampuar shenjat “NL” dhe “Trump”.
Njëra prej pilulave është e gjelbër, ndërsa një tjetër e verdhë.
Sipas Institutit Trimbos, pilulat përmbajnë përqendrim të lartë të një substance kimike të quajtur PMMA (para-metoksimetamfetaminë), e cila është e ngjashme me MDMA-në, përbërësin aktiv të ekstazisë.
Megjithatë, PMMA vepron më ngadalë se MDMA.
Kjo mund t’i bëjë përdoruesit të mendojnë se pilula e parë nuk ka pasur efekt dhe të marrin një tjetër, duke rritur rrezikun e mbidozës.
Instituti paralajmëroi se përdorimi i këtyre pilulave mund të shkaktojë mbinxehje të trupit, me pasoja potencialisht fatale.
Zëdhënësja e institutit, Anniek Groothuis, tha se deri tani nuk janë raportuar raste të sëmundjeve të rënda apo vdekjeve te persona që mund ta kenë përdorur këtë drogë.
“Nuk kemi dijeni për viktima në gjakun e të cilave është gjetur PMMA”, tha ajo.
Prodhimi, shitja dhe përdorimi i ekstazisë janë të paligjshme në Holandë, megjithëse droga përdoret gjerësisht, veçanërisht në klube dhe festivale muzikore.
Sipas një raporti qeveritar të vitit 2024, rreth 550 mijë persona e kishin përdorur drogën gjatë një viti.
Kjo nuk është hera e parë që shfaqen pilula ekstazie në formën e kokës së Trumpit.
Në vitin 2017, policia gjermane sekuestroi mijëra tableta ngjyrë portokalli të prodhuara në këtë formë.