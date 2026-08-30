Bayern Munich qartëson të ardhmen e Michael Olises në orët e fundit të afatit kalimtar
Bayern Munichu nuk ka asnjë shqetësim sa i përket të ardhmes së Michael Olises, pavarësisht spekulimeve të vazhdueshme për një transferim të mundshëm te Real Madridi.
CEO i klubit bavarez, Jan-Christian Dreesen, e ka bërë të qartë se nuk ka negociata për largimin e sulmuesit francez, i cili ka kontratë me Bayernin deri në vitin 2029.
Olise shkëlqeu në fitoren e thellë 5-1 ndaj VfB Stuttgartit, duke realizuar golin e dytë të Bayernit në minutën e 55-të pas një asistimi të bukur nga Joshua Kimmich. Për paraqitjen e tij, 24-vjeçari u shpall edhe Lojtari i Ndeshjes.
New Bundesliga season, same Michael Olise 🥶 pic.twitter.com/1JGiGr896G
— FC Bayern München (@FCBayern) August 28, 2026
Pas përfundimit të takimit, Dreesen foli për situatën e Olises dhe mohoi kategorikisht mundësinë e një largimi në ditët e fundit të afatit kalimtar.
“Aktualisht nuk ka asnjë bisedë. Michael ka kontratë deri në vitin 2029. Nuk ka asnjë arsye për të nxituar apo për të qenë në nxitim. Ne gjithmonë kemi thënë se këto janë marrëzira – kanë qenë dhe janë të tilla”, deklaroi Dreesen.
Olise ka qenë i lidhur vazhdimisht me një transferim te Real Madridi, sidomos pas paraqitjeve të tij të shkëlqyera në Kupën e Botës, por Bayern nuk duket i gatshëm të negociojë për largimin e tij.
Francezi është një nga lojtarët kryesorë të projektit të trajnerit Vincent Kompany, ndërsa drejtuesit bavarezë po fokusohen aktualisht në një tjetër çështje të rëndësishme: rinovimin e kontratës së Harry Kane.
Damals wie heute. ❤️ pic.twitter.com/Fe4OA7MctF
— FC Bayern München (@FCBayern) August 30, 2026
Vetë sulmuesi anglez ka shprehur optimizëm për ecurinë e negociatave, duke bërë që Bayern të jetë i qetë në orët e fundit të afatit kalimtar sa i përket të ardhmes së dy prej yjeve kryesorë të skuadrës. /Telegrafi/