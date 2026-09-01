Albian Hajdari në radarin e tri klubeve evropiane, Hoffenheim kërkon 40 milionë euro
Mbrojtësi kosovar, Albian Hajdari po monitorohet nga Lazio, Bournemouth dhe Bayer Leverkusen, ndërsa një ofertë konkrete mund të vijë gjatë afatit kalimtar të dimrit.
Edhe pse sezoni 2026/27 sapo ka nisur, Albian Hajdari ka filluar të tërheqë vëmendjen e disa klubeve evropiane.
Mbrojtësi 23-vjeçar i Hoffenheimit është futur në listat e vëzhgimit të agjencive dhe klubeve të mëdha, me interesimin që vjen nga Serie A, Liga Premier dhe Bundesliga.
Sipas raportimeve të mediave gjermane, Lazio, Bournemouth dhe Bayer Leverkusen po monitorojnë nga afër qendërmbrojtësin kosovar. Megjithatë, deri më tani nuk është paraqitur asnjë ofertë zyrtare dhe nuk kanë nisur negociata konkrete.
🚨#EXCL Hoffenheim's 23yo centre-back Albian Hajdari is targeted by Lazio, Bournemouth, and Leverkusen for January! Bound until 2031, Hoffenheim demand €40M!@ekremkonur @Fussballdaten
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— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 1, 2026
Hajdari ka bërë përshtypje me paraqitjet e tij në Bundesliga, duke u vlerësuar për pjekurinë taktike, lojën me këmbën e majtë dhe aftësinë për të ndërtuar aksione nga mbrojtja. Ai ka kontratë me Hoffenheimin deri në vitin 2031 dhe aktualisht vlerësohet rreth 25 milionë euro.
Klubi gjerman e konsideron atë një pjesë të rëndësishme të projektit dhe nuk dëshiron ta humbasë gjatë sezonit. Megjithatë, një ofertë që mund të arrijë rreth 40 milionë euro, përfshirë bonuset, mund ta bëjë Hoffenheimin të ulet në tryezën e negociatave.
Gjithçka tani do të varet nga paraqitjet e Hajdarit në gjysmën e parë të sezonit, të cilat mund të përcaktojnë nëse interesimi i klubeve evropiane do të shndërrohet në oferta konkrete në janar 2027. /Telegrafi/