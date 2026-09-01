Vdes 27-vjeçari pas lëndimeve në një kantier ndërtimi në Zubin Potok
Një 27-vjeçar ka humbur jetën të martën në Spitalin e Mitrovicës së Veriut, pasi kishte pësuar lëndime të rënda në një kantier ndërtimi në Zubin Potok.
Shefi i Operacioneve të Policisë së Kosovës për Rajonin e Veriut, Erduan Baliçi, ka konfirmuar për KosovaPress se aksidenti ka ndodhur rreth orës 10:00, në vendin ku po ndërtohet stacioni i policisë në Zubin Potok.
Sipas tij, pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, viktima ka ndërruar jetë rreth orës 11:00.
“Rreth orës 10:00 në Zubin Potok, gjatë punimeve, një aksident ka rënë një punëtor duke punuar në tokë dhe bashkëpunëtorët e kanë dërguar në Shtëpinë e Shëndetit në Zubin Potok dhe pastaj e kanë dërguar me ambulancë në spitalin e Mitrovicës. Ai ka qenë duke punuar në atë punishte, gjegjësisht ku është duke u ndërtuar një stacion policor në Zubin Potok”, tha Baliçi për KosovaPress.
Me urdhër të prokurorit, viktima është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa policia i ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat dhe mënyrën se si ka ndodhur aksidenti.
Me rastin e sotëm në Zubin Potok, numri i personave që kanë humbur jetën në vendet e punës në Kosovë gjatë vitit 2026 ka arritur në 16. /KP/