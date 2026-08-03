Jemi krenarë të prezantojmë YSL BEAUTY LIGHT CLUB, një përvojë ekskluzive e dedikuar për të gjithë adhuruesit e trendeve të grimit nga YSL Beauty.

Si një nga markat më prestigjioze të bukurisë në botë, YSL Beauty sjell hapësirën pop-up YSL Beauty Light Club, e cila do të jetë e hapur nga data 29 Korrik deri më 16 Gusht në Prishtina Mall.

Përveç përvojës unike të bukurisë, vizitorët e YSL Beauty Light Club do të kenë mundësinë të blejnë produktet e tyre të preferuara direkt nga hapësira pop-up.

Gjatë kësaj përvoje, në fokus do të jetë lansimi më i ri i brendit: YSL LOVENUDE LIP BLUSHER, një buzëkuq me efekt hidratues.

Formula është e pasuruar me 3% ProXylane, përqendrimi më i lartë aktiv i këtij përbërësi i përdorur ndonjëherë në produktet e grimit të YSL Beauty, për buzë që duken menjëherë më të plota dhe me një pamje të hidratuar e të shëndetshme.

I disponueshëm në 10 nuanca të ndryshme, të krijuara për një prekje delikate ngjyre ose për t’u intensifikuar për një pamje më të guximshme.

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