EBC Cosmetics, në bashkëpunim me YSL Beauty, prezanton YSL Beauty Light Club, nga 29 korriku deri më 16 gusht në Prishtina Mall
Jemi krenarë të prezantojmë YSL BEAUTY LIGHT CLUB, një përvojë ekskluzive e dedikuar për të gjithë adhuruesit e trendeve të grimit nga YSL Beauty.
Si një nga markat më prestigjioze të bukurisë në botë, YSL Beauty sjell hapësirën pop-up YSL Beauty Light Club, e cila do të jetë e hapur nga data 29 Korrik deri më 16 Gusht në Prishtina Mall.
Përveç përvojës unike të bukurisë, vizitorët e YSL Beauty Light Club do të kenë mundësinë të blejnë produktet e tyre të preferuara direkt nga hapësira pop-up.
Gjatë kësaj përvoje, në fokus do të jetë lansimi më i ri i brendit: YSL LOVENUDE LIP BLUSHER, një buzëkuq me efekt hidratues.
Formula është e pasuruar me 3% ProXylane, përqendrimi më i lartë aktiv i këtij përbërësi i përdorur ndonjëherë në produktet e grimit të YSL Beauty, për buzë që duken menjëherë më të plota dhe me një pamje të hidratuar e të shëndetshme.
I disponueshëm në 10 nuanca të ndryshme, të krijuara për një prekje delikate ngjyre ose për t’u intensifikuar për një pamje më të guximshme.