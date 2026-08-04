Georgina Rodriguez u përgjigjet kritikave për pamjen e saj me një foto me rroba banje: I dua format e mia trupore
Georgina Rodriguez ka folur pasi fotot e saj me rroba banje shkaktuan një lumë reagimesh dhe komentesh negative për pamjen e saj. Influencuesja tha se vlera e një personi nuk mund të varet nga pamja fizike apo nga mendimet e të huajve.
Duke ndarë më shumë foto të saj duke pozuar me rroba banje, si dhe foto "kontroverse" që kanë tërhequr kritika, Georgina vendosi t'u drejtohej mesazheve të shumta negative rreth trupit të saj.
"Trupi im do të ndryshojë, siç ndryshojnë të gjitha trupat e grave. Dhe shpresoj që kjo të vazhdojë të ndodhë për shumë vite që do të vijnë, sepse kjo do të thotë që unë jam ende gjallë. Jam nënë e gjashtë fëmijëve të mrekullueshëm, tre prej të cilëve janë vajza që një ditë do të bëhen gra të shkëlqyera. Dhe nëse ka një gjë që dua t'u mësoj atyre - së bashku me Cris-in, për të cilin jam thellësisht krenare për vlerat që ai mishëron si baba dhe si burrë - është se vlera e një personi nuk mund të varet kurrë nga pamja e tij fizike apo nga mendimet e të huajve", tha ajo.
Ajo vuri në dukje se "doza e vogël e psikologjisë pozitive" që përpiqet t'u japë fëmijëve të saj çdo ditë e ndihmon të qëndrojë në rrugën e duhur në këtë botë me kaq shumë fantazi.
"Në ditët e fundit, kam parë lloj-lloj komentesh për disa foto të mia në varkë. Disa njerëz komentojnë për trupin tim, të tjerë më mbrojnë. Fola me Crisin për këtë dhe i thashë: 'Jam e shqetësuar se po më quajnë të shëndoshë tani, sepse jetoj sipas imazhit tim'. Dhe ai u përgjigj: 'Ti nuk jeton sipas imazhit tënd. Ti jeton sipas asaj që je. Gruaja perfekte. E bukur, me një trup të mrekullueshëm, një nënë, një person i mirë, e suksesshme dhe që jeton një jetë plot dashuri. Çfarë më shumë mund të dëshirosh? Është normale që njerëzit të të kenë zili'", tha më tej Georgina.
Ajo theksoi se të gjithë kemi nevojë për dikë që të na kujtojë se çfarë është vërtet e rëndësishme.
"Është qesharake që kjo ndodh çdo verë. Çdo vit trupi im është përsëri në lajme. Dhe pastaj pyes veten... ku është standardi? Kush vendos se çfarë është një trup 'i duhur'? A mendojmë ende vërtet se lumturia ka një madhësi? Unë stërvitem sepse më bën të lumtur. Sepse jam e apasionuar pas saj. Sepse ajo orë në palestër është një nga momentet më të mira të ditës sime. Më jep shëndet, paqe, disiplinë, energji dhe mirëqenie. Nuk ka qenë kurrë një luftë për mua të humbas peshë; ka qenë gjithmonë një mënyrë për t'u kujdesur për veten time", vazhdoi ajo.
Ajo theksoi se i do format e saj trupore dhe lirinë për të jetuar në trupin që zgjedh.
"Për mua, suksesi i vërtetë nuk ka qenë kurrë përshtatja me një standard që askush nuk e di se kush e ka shpikur. Suksesi i vërtetë është të jetosh në paqe. Të rrethohesh me njerëz që i dua. Të kënaqesh me familjen dhe miqtë. Të kujdesesh për shëndetin tim. Të qeshësh. Të mësosh", përfundoi ajo. /Telegrafi/