Hugh Jackman dëshiron të blejë aksione në një klub futbolli anglez, duke ndjekur shembullin e Ryan Reynolds
Hugh Jackman tha në një nga intervistat e fundit se është i interesuar të blejë një pjesë të vogël të Norwich City, një klub nga Kampionati Anglez.
Pra, Jackman dëshiron t'i bashkohet kolegut dhe mikut të tij Ryan Reynolds në pronësinë e disa klubeve të futbollit në ligën angleze.
Jackman ka qenë prej kohësh tifoz i Norwich, qytetit të lindjes së nënës së tij në lindje të Anglisë. Aktori u pyet në një intervistë të transmetuar të enjten nëse do të donte të "blinte një pjesë" të klubit, i cili është në pronësi të shumicës nga Mark Attanasio, pronari kryesor i Milwaukee Brewers.
"Jam shumë i interesuar të flas për këtë tani. 'Ju jeni i pari që e dini. Ka diçka të vogël ekskluzive,' tha Jackman kur u pyet nëse do të ndiqte shembullin e Reynolds, i cili e vendosi Wrexham në hartën globale të futbollit dhe kulturës pasi bleu klubin me Rob McElhenney në vitin 2021.
Norwich dhe Wrexham tani janë rivalë në Kampionatin Anglez, megjithëse skuadra e Jackman ka një histori më të shquar. Norwich luajti për herë të fundit në Premier League katër vjet më parë dhe ndoshta pati momentin e saj më të mirë në vitin 1993, duke eliminuar gjigantin gjerman Bayern Munich në Kupën e vjetër UEFA.
"Bravo Ryan, po bën punën tënde, unë jam për Kanarinat", tha Jackman, duke përmendur nofkën e Norwich-it që lidhet me uniformën dalluese të verdhë dhe të gjelbër të ekipit.
Norwich dhe Wrexham pritet të jenë pretendentë për t'u ngjitur në Premier League, garën më të vlefshme të futbollit për klube në botë, këtë sezon.
"Mendoj se është një ekip emocionues dhe do të jetë një vit emocionues", tha Jackman, duke lavdëruar kthesën e Norwich që nga punësimi i trajnerit belg Philippe Clement nëntorin e kaluar. /Telegrafi/