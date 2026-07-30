Gjendet pa shenja jete një person në banesën e tij në veri të Mitrovicës
Një person është gjetur pa shenja jete në banesën e tij në Mitrovicë të Veriut.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 29 korrik, rreth orës 16:00.
Policia ka bërë të ditur se viktima, mashkull kosovar, është gjetur pa shenja jete, ndërsa vdekja është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion.
Rasti është duke u trajtuar si hetim i vdekjes. /Telegrafi/
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