Abdixhiku i hapur për vazhdimin e bisedimeve me LVV-në për formimin e institucioneve
Pas mbijetesës së mocionit për shkarkim nga pozita e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku ka bërë të ditur se LDK-ja do t’i rikthehet diskutimeve me Lëvizjen Vetëvendosje për formimin e institucioneve të reja të vendit.
Abdixhiku tha se nga sot është hequr pezullimi i bisedimeve me liderin e LVV-së, Albin Kurtin, duke theksuar se Kosova ka nevojë për stabilitet institucional.
“Që nga nesër do të përpiqemi t’i vazhdojmë diskutimet aty ku kanë mbetur. Nga sot e heq atë pezullimin dhe LDK-ja është e hapur të diskutojë tutje për institucionet”, ka deklaruar Abdixhiku.
Kreu i LDK-së kishte pezulluar negociatat me Kurtin pas dorëzimit të nënshkrimeve për inicimin e mocionit për shkarkimin e tij nga disa delegatë të partisë.
Abdixhiku, së bashku me ish-presidenten Vjosa Osmani, ishin takuar më 10 korrik me Kurtin për të diskutuar mundësinë e krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të qershorit. Edhe pse takimi nuk prodhoi marrëveshje konkrete, palët kishin shprehur gatishmëri për vazhdimin e dialogut.
Ai ka bërë të qartë se LDK-ja nuk do të mbështesë një marrëveshje që, sipas tij, nuk garanton demokraci funksionale dhe ekuilibër institucional.
“Nuk pranojmë marrëveshje që nuk ofron demokraci funksionale, ku pozitat shtetërore do t’i takonin vetëm një partie”, ka thënë Abdixhiku.
Sipas tij, marrëveshja duhet të bazohet në balancë mes palëve dhe të shmangë një krizë të re politike.
“E rëndësishme është që të shmangen zgjedhjet. Populli nuk do më zgjedhje të reja. Do stabilitet institucional”, është shprehur ai.
Abdixhiku ka theksuar se asnjë subjekt politik nuk duhet të ketë kontroll të plotë mbi Kuvendin, Qeverinë dhe Presidencën.
Seanca për konstituimin e legjislaturës së re është caktuar për 6 gusht. Me konstituimin e Kuvendit nis edhe afati kushtetues 60-ditor për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit, çështje që më herët kishte çuar në bllokadë institucionale dhe zgjedhje të reja.
Kreu i LDK-së tha se partitë kanë vetëm 60 ditë kohë për të arritur një marrëveshje, duke paralajmëruar se dështimi do të ishte “fatkeqësi” për vendin.
Në Kuvendin e LDK-së u miratua edhe një deklaratë politike, përmes së cilës deputetëve të kësaj partie u kërkohet të respektojnë vullnetin e shumicës së strukturave të partisë.
Abdixhiku foli edhe për mocionin e shkarkimit ndaj tij, të cilin e cilësoi si një nga momentet më të vështira në historinë e LDK-së. Në votim, 170 delegatë u shprehën kundër shkarkimit të tij, 152 votuan pro, ndërsa pesë abstenuan.
Ai premtoi se nuk do të ketë hakmarrje ndaj atyre që iniciuan mocionin, por shtoi se rrugëtimi politik nuk mund të vazhdohet me persona që nuk ndajnë të njëjtat bindje.
“Do të përpiqem ta bashkoj LDK-në, por jo duke bërë kompromise mbi vlerat tona”, ka deklaruar Abdixhiku.
Pas konfirmimit të tij në krye të partisë, reagoi edhe ish-presidentja Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e qershorit ishte bartëse e listës së LDK-së.
“Jo çdo fitore është e zakonshme. Disa fitore bëhen frymëzim. Kjo është njëra prej tyre!”, ka shkruar Osmani në Facebook.