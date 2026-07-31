Ahmeti: Kam informacione që ka iniciativa për të paditur Ushtrinë Çlirimtare Kombëtare në Hagë
Kryetari i BDI-së Ali Ahmeti, në një paraqitje në KohaCast, tha se ka informacione që në Gjykatën Kushtetuese ka iniciativa për të hapur çështjet e Tribunalit të Hagës, gjegjësisht paditjen e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (UÇK).
Ahmeti tha se nëse hapen plagët e vjetra, dhimbja është më e madhe se sa kur hapen plagë të reja.
"Kam informacione që ka iniciativa në Gjykatën Kushtetuese për të hapur çështjet e tribunalit të Hagës për t'u padit Ushtria Çlirimtare Kombëtare për krime lufte. Jo që më frikëson, por të hapësh plagë të vjetra dhimbja është më e madhe se sa kur hapet një plagë e re. Janë çështje që i kemi mbyllur më shumë se 20 vite më parë", tha Ahmeti.
Duke folur për zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit, Ahmeti vlerësoi se partitë shqiptare kanë qenë bartëset kryesore të avancimit të saj, ndërsa kritikoi partitë maqedonase për mungesë angazhimi në promovimin e frymës së marrëveshjes.
“Partitë shqiptare kanë punuar shumë më tepër për promovimin e Marrëveshjes së Ohrit. U kam thënë edhe partive maqedonase se nuk kanë bërë sa duhet për t’ua shpjeguar qytetarëve maqedonas rëndësinë e saj. Ekziston bindja se me zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit maqedonasit e humbasin shtetin, por kjo nuk është e vërtetë. Me Marrëveshjen e Ohrit kanë fituar edhe shqiptarët, edhe maqedonasit”, theksoi Ahmeti.
Ai shtoi se sfidat më të mëdha në zbatimin e marrëveshjes kanë qenë gjatë miratimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, proces që, sipas tij, u përmbyll vetëm në vitet 2016-2017. Sipas Ahmetit, Marrëveshja e Ohrit mbetet kompromisi historik që ruajti karakterin multietnik të shtetit dhe shmangu skenarin e ndarjes territoriale të Maqedonisë.