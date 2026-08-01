Marokeni filmon veten duke notuar drejt Spanjës në ndjekje të ëndrrës evropiane
Një emigrant maroken është bërë viral pasi filmoi veten ndërsa notonte në enklavën spanjolle të Afrikës Veriore, Ceuta, mes një rritjeje të paparë të kalimeve të paligjshme që ka shkaktuar alarm në Spanjë dhe në të gjithë Evropën.
Videoja u shfaq ndërsa dhjetëra mijëra emigrantë u mblodhën në qytetin kufitar maroken të Fnideq më 30 korrik, pas thashethemeve se qasja për në Ceuta ishte hapur.
Fluksi është përshkallëzuar me shpejtësi në një krizë të madhe migracioni. Sipas autoriteteve lokale, rreth 60,000 migrantë kanë hyrë në Ceuta gjatë dy-tre ditëve të fundit, një shifër e jashtëzakonshme për një territor spanjoll me një popullsi prej rreth 80,000 banorësh.
Presidenti rajonal i Ceutës, Juan Jesus Vivas, vlerësoi se gati 60,000 njerëz kishin kaluar në enklavë gjatë valës së madhe të migrantëve.
Autoritetet spanjolle thanë më vonë se afërsisht 25,000 migrantë ishin larguar nga Ceuta dhe ishin kthyer në Marok.
Shkalla e mbërritjeve ka nxitur një reagim të fortë nga Madridi.
Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez e përshkroi situatën si "një sulm ndaj integritetit territorial të Spanjës" dhe u zotua të përdorë të gjitha burimet shtetërore të disponueshme për të rivendosur rendin.
“Ajo që ka ndodhur është një sulm ndaj integritetit territorial të Spanjës dhe meriton dënimin tonë më të fuqishëm dhe energjik”, tha Sánchez.
“E gjithë Spanja qëndron me popullin e Ceutës. Qeveria e Spanjës qëndron me Qytetin Autonom. Ne do të përdorim të gjitha burimet e Shtetit për të garantuar sigurinë dhe bashkëjetesën”, shtoi ai.
Ceuta, një territor i vogël spanjoll në bregdetin e Afrikës së Veriut në kufi me Marokun, ka qenë prej kohësh një pikë qendrore për migrantët që kërkojnë të hyjnë në Evropë. Megjithatë, fluksi aktual është më i madhi që enklava ka parë që nga kriza e madhe e migracionit të vitit 2021, duke ushtruar presion të ri mbi autoritetet spanjolle dhe të BE-së për të përmbajtur situatën. /Telegrafi/