Zbulohen dy tunele sekrete në kufirin Bjellorusi-Lituani, dyshohet se përdoreshin për kalimin e emigrantëve
Rojet kufitare lituaneze kanë zbuluar dy tunele të papërfunduara në kufirin bjellorus, të cilat mund të jenë përdorur për të kontrabanduar emigrantë në vend.
Zbulimet u bënë gjatë ditëve të fundit me ndihmën e oficerëve kufitarë polakë, të cilët sollën pajisje të specializuara për të ndihmuar në zbulimin e kalimeve.
Tuneli i parë u zbulua pranë fshatit Piesciai në rrethin Varëna, pasi zyrtarët lituanezë zbuluan shenja të aktivitetit nëntokësor dhe i kërkuan mbështetje njësisë së Rojës Kufitare Podlaskie të Polonisë.
Oficerët polakë përdorën pajisje të specializuara për zbulimin e tuneleve për të ndihmuar në gjetjen e kalimit, i cili besohej se ishte gërmuar nga ana bjelloruse.
“Tuneli, me diametër afërsisht një metër, shtrihej rreth pesë metra nga kufiri me Bjellorusinë në Lituani. Nuk kishte ende dalje dhe migrantët dhe të tjerët nuk kishin asnjë mënyrë për të kaluar”, tha Shërbimi Shtetëror i Rojës Kufitare të Lituanisë.
Një tunel i dytë, 11 metra i gjatë, u zbulua pranë fshatit Pertakas në distriktin Lazdijai. Rojet kufitare thanë se pajisjet teknike kishin zbuluar përsëri dridhje që sugjeronin ndërtime nëntokësore.
Kur oficerët mbërritën në vendngjarje, sipas një deklarate të rojes kufitare, rreth 20 “shtetas të huaj”, të përshkruar si të rinj me veshje civile, ikën përsëri në Bjellorusi. Nuk është e qartë nëse ata ishin tashmë në tunel.
Kalimi po ndërtohej nën një rrugë patrullimi më thellë në territorin lituanez, por gjithashtu nuk kishte arritur ende në një pikë daljeje.
Zbulimet vijnë në mes të presionit të vazhdueshëm mbi kufijtë lindorë të Bashkimit Evropian. Polonia, Lituania dhe Letonia e kanë akuzuar për vite me radhë Bjellorusinë për lehtësimin e lëvizjeve të migrantëve si pjesë e një strategjie më të gjerë “lufte hibride” – një akuzë që Minsk e mohon.
Si Vilniusi ashtu edhe Varshava kanë rritur mbrojtjen e tyre përgjatë kufirit bjellorus në vitet e fundit, duke ndërtuar gardhe dhe duke instaluar infrastrukturë mbikëqyrjeje për të penguar kalimet.
Autoritetet lituaneze kanë nisur hetime mbi përgatitjet e dyshuara për kalim të paligjshëm të kufirit. /Telegrafi/