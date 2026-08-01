Kolona në kufi, mbi dy orë pritje për të hyrë në Kosovë te Dheu i Bardhë
Qendra Kombëtare për Menaxhimin Kufitar (QKMK) ka përditësuar të dhënat për fluksin dhe kohën e pritjes në pikat kufitare të Kosovës.
Sipas të dhënave të fundit, pritjet më të gjata janë regjistruar në hyrje të vendit.
Në pikën kufitare te Dheu i Bardhë pritjet për të hyrë në Kosovë zgjasin mbi dy orë, ndërsa rreth dy orë raportohet të jetë koha e pritjes edhe në Muçibabë.
Në Merdarë, pritjet për hyrje arrijnë deri në 80 minuta, ndërsa në pikat tjera kufitare koha e pritjes nuk kalon 25 minuta.
Sa i përket daljeve nga Kosova, QKMK ka njoftuar se pritjet janë dukshëm më të shkurtra dhe nuk kalojnë 30 minuta.
Pritje deri në 25 minuta janë raportuar në Dheun e Bardhë, Muçibabë dhe Han të Elezit.
Të dhënat janë përditësuar nga QKMK-ja në kuadër të monitorimit të fluksit të automjeteve në pikat kufitare. /Telegrafi/