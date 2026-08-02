Chelsea gjen zëvendësuesin e Cucurellës, Alonso paguan te klubi spanjoll 25 milionë euro
Pep Chavarria është pranë hapit më të madh të karrierës së tij. Mbrojtësi i majtë spanjoll ka vendosur të largohet nga Rayo Vallecano për t'iu bashkuar Chelseat në një marrëveshje me vlerë 25 milionë euro, plus bonuse, e cila pritet të bëhet shitja më e madhe në historinë e klubit madrilen.
Sipas gazetës Sport, zyrtarizimi i transferimit pritet të bëhet në orët në vijim, pasi të dy klubet të finalizojnë detajet e fundit të marrëveshjes.
Rayo Vallecano fillimisht shpresonte të përfitonte një shumë më pranë klauzolës së lirimit prej 50 milionë eurosh të përfshirë në kontratën e lojtarit, por në fund palët arritën marrëveshje për rreth gjysmën e kësaj vlere.
Chavarría transferohet në Ligën Premier pas sezonit më të mirë të karrierës së tij. Ai zhvilloi 44 ndeshje në të gjitha garat, shënoi një gol spektakolar ndaj Atlético Madridit dhe kontribuoi me tri asistime, duke u konfirmuar si një nga mbrojtësit e majtë më të spikatur në La Liga.
Paraqitjet e tij zgjuan interesimin e disa klubeve të mëdha evropiane, përfshirë Bayer Leverkusenin, por futbollisti zgjodhi projektin e Chelseat.
Në Londër, ai do të punojë nën drejtimin e trajnerit spanjoll Xabi Alonso, sistemi i të cilit me tre mbrojtës dhe mbrojtës krahu me prirje sulmuese konsiderohet ideal për karakteristikat e Chavarrías.
Mbrojtësi spanjoll ka mbërritur tashmë në kryeqytetin anglez, ku pritet të zëvendësojë Marc Cucurellën, i cili u transferua te Real Madridi. Konkurrenti i tij kryesor për një vend në formacion do të jetë Jorrel Hato.
Karriera e Chavarrías ka kaluar përmes Figueres, Olot, Real Zaragoza dhe Rayo Vallecano, ndërsa tani 27-vjeçari është gati të nisë aventurën më të madhe të karrierës së tij me një nga klubet më të mëdha të futbollit anglez dhe evropian. /Telegrafi/