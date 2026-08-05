Salah vesh fanellën e Trabzonsporit, pritet nga një numër i madh tifozësh në Stamboll
Mohamed Salah ka mbërritur në Stamboll, ku është pritur nga një numër i madh tifozësh të Trabzonsporit.
Ylli egjiptian është shfaqur për herë të parë me fanellën e klubit turk, duke paralajmëruar fillimin e një aventure të re në karrierën e tij.
Sipas raportimeve, 34-vjeçari do t’u nënshtrohetekzaminimeve mjekësore në Stamboll, përpara se të udhëtojë drejt Trabzonit për prezantimin dhe nënshkrimin e kontratës.
Salah pritet të firmosë një marrëveshje dyvjeçare me Trabzonsporin, pasi u largua nga Liverpooli si futbollist i lirë. Klubi turk kishte konfirmuar më herët se negociatat për transferimin e sulmuesit egjiptian ishin në zhvillim.
Transferimi i Salahut konsiderohet një nga lëvizjet më të mëdha në historinë e futbollit turk. Ai largohet nga Liverpooli pas nëntë vjetësh të mbushur me trofe, gola dhe rekorde të shumta. /Telegrafi/