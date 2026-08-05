Berat Gjimshiti drejt milionave të Arabisë Saudite, Fabrizio Romano jep detajet e transferimit
Al Diriyah vazhdon të bëjë lëvizje të fuqishme në afatin kalimtar të verës, pasi ka arritur marrëveshje verbale me klubin italian Atalanta për transferimin e mbrojtësit shqiptar, Berat Gjimshiti.
Marrëveshja synon të forcojë repartin defensiv të skuadrës para sezonit të ri, ndërsa detajet përfundimtare pritet të mbyllen në ditët në vijim, para njoftimit zyrtar.
Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano, ka konfirmuar se marrëveshja mes dy klubeve është arritur në aspektin verbal, ndërsa procedurat finale pritet të përfundojnë së shpejti.
Sipas Romanos, Al Diriyah do të paguajë rreth 3 milionë euro për të siguruar shërbimet e mbrojtësit shqiptar, i cili pritet të nënshkruajë kontratë deri në qershor të vitit 2028.
🚨🇸🇦 EXCL: Al Diriyah FC reach verbal agreement to sign Berat Djimsiti from Atalanta.
Fee worth €3m, contract until June 2028 for the centre back as Saudi sources confirm. 🇦🇱 pic.twitter.com/VSvEbu3lTB
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026
Raportimet bëjnë të ditur se të gjitha palët kanë arritur marrëveshje të plotë, duke e afruar Gjimshitin me aventurën e tij të parë në Superligën e Arabisë Saudite pas një karriere të gjatë dhe të suksesshme në futbollin italian.
Berat Gjimshiti ka qenë një nga mbrojtësit më të rëndësishëm të Atalantës në vitet e fundit. Ai iu bashkua klubit italian në janar të vitit 2016 nga skuadra zvicerane FC Zurich, për t'u shndërruar më pas në kapiten dhe një nga figurat kryesore të ekipit.
Mbrojtësi shqiptar ka zhvilluar mbi 250 paraqitje në Serie A me Atalantën dhe ka luajtur rol të rëndësishëm në triumfin historik të klubit në Ligën e Evropës në sezonin 2023/24, si dhe në paraqitjet e rregullta në Ligën e Kampionëve.
Al Diriyah beson te përvoja e madhe e 33-vjeçarit, si me Atalantën ashtu edhe me Kombëtaren e Shqipërisë, ku ai mban edhe shiritin e kapitenit./Telegrafi/