Neymar Jr dhe Santos dolën fitues dje (e martë) nga ndeshja e tyre e raundit të 16-tave të Kupës së Brazilit kundër Clube do Remo (0-1), një rezultat që i siguroi Santosit një vend në çerekfinale dhe eliminoi kundërshtarin e tyre.

Por vetë ndeshja e dytë e raundit të 16-tave ishte pothuajse dytësore, sepse ngjarjet vërtet të rëndësishme u zhvilluan në fund. Dhe ato ishin të mjerueshme.

Tifozët e Remos e ngacmuan Neymarin gjatë ndeshjes, siç ndodh shpesh në stadiumet ku ai luan, dhe anësori, gjatë rrugës për në dhomën e zhveshjes, filloi t'u përgjigjej provokimeve duke u dërguar puthje tifozëve vendas dhe duke u folur atyre.

Situata u nxeh aq shumë sa, sapo hyri në tunel, Neymar shpërtheu dhe filloi të bërtiste ndaj zyrtarëve të Remos dhe të kërcente para tyre në një mënyrë provokuese.

E gjitha ndodhi në zonën ‘mix’ të stadiumit Belem, ku mbështetësit e Remos reaguan me gjeste të ekzagjeruara dhe gjuhë të pahijshme ndaj përbuzjes së Neymar, e cila dukej se i zemëroi atë.

Vetëm barrierat parandaluan që gjërat të përshkallëzoheshin në një përleshje fizike. Dhjetëra tifozë pritën që lojtarin e Barcelonës dhe PSG-së të hidhnin fyerje ndaj tij ndërsa ai largohej me makinën e tij nga stadiumi. /Telegrafi/

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