Neymar del krejtësisht jashtë kontrollit: bërtet, provokon dhe tall të gjithë kundërshtarët
Neymar Jr dhe Santos dolën fitues dje (e martë) nga ndeshja e tyre e raundit të 16-tave të Kupës së Brazilit kundër Clube do Remo (0-1), një rezultat që i siguroi Santosit një vend në çerekfinale dhe eliminoi kundërshtarin e tyre.
Por vetë ndeshja e dytë e raundit të 16-tave ishte pothuajse dytësore, sepse ngjarjet vërtet të rëndësishme u zhvilluan në fund. Dhe ato ishin të mjerueshme.
Tifozët e Remos e ngacmuan Neymarin gjatë ndeshjes, siç ndodh shpesh në stadiumet ku ai luan, dhe anësori, gjatë rrugës për në dhomën e zhveshjes, filloi t'u përgjigjej provokimeve duke u dërguar puthje tifozëve vendas dhe duke u folur atyre.
Situata u nxeh aq shumë sa, sapo hyri në tunel, Neymar shpërtheu dhe filloi të bërtiste ndaj zyrtarëve të Remos dhe të kërcente para tyre në një mënyrë provokuese.
Após o apito final da partida contra o Remo, Neymar provocou dirigentes e torcedores do time paraense que estava na zona mista do Estádio Mangueirão.
"Eliminado! Eliminado!"
📽️ Gols Norte pic.twitter.com/l3dkgeJS40
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 5, 2026
E gjitha ndodhi në zonën ‘mix’ të stadiumit Belem, ku mbështetësit e Remos reaguan me gjeste të ekzagjeruara dhe gjuhë të pahijshme ndaj përbuzjes së Neymar, e cila dukej se i zemëroi atë.
Vetëm barrierat parandaluan që gjërat të përshkallëzoheshin në një përleshje fizike. Dhjetëra tifozë pritën që lojtarin e Barcelonës dhe PSG-së të hidhnin fyerje ndaj tij ndërsa ai largohej me makinën e tij nga stadiumi. /Telegrafi/