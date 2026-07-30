Chelsea ka përfunduar zyrtarisht nënshkrimin e lojtarit francez Maxence Lacroix nga Crystal Palace, me qendërmbrojtësin që ka rënë dakord për një kontratë afatgjatë deri në vitin 2032.

Klubi londinez ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e Lacroix për një shifër që po raportohet të jetë 60 milionë euro.

“Chelsea me kënaqësi njofton nënshkrimin e lojtarit francez Maxence Lacroix nga Crystal Palace. Mbrojtësi 26-vjeçar ka rënë dakord për një kontratë në Stamford Bridge deri në vitin 2032 dhe do t'u bashkohet shokëve të tij të rinj të ekipit Blues përpara sezonit 2026/27”, thuhet në njoftim.

Pas nënshkrimit, francezi është shprehur i lumtur teksa ka zbuluar edhe ambiciet me klubin e udhëhequr nga Xabi Alonso.

"Jam vërtet i lumtur që jam pjesë e këtij klubi të bukur... Ambicia është të ngremë trofe dhe mezi pres të kontribuoj", tha Lacroix, duke lavdëruar përputhjen e tij me vizionin e trajnerit.

Ai vjen me një reputacion si një nga mbrojtësit më komandues të Evropës, pasi ka bërë 98 paraqitje për Crystal Palace gjatë dy sezoneve që përfshinin triumfe në Ligën e Konferencës, Kupën FA dhe Community Shield.

Një produkt i akademisë së Sochaux, Lacroix kaloi katër vjet te Wolfsburg përpara se të transferohej në Selhurst Park dhe luajti ndeshjen e tij të parë me Francën në mars, duke u paraqitur tre herë në Kupën e Botës me Francën që përfundoi e katërta këtë vit. /Telegrafi/

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