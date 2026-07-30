Zyrtare: Maxence Lacroix, lojtar i ri i Chelseat
Chelsea ka përfunduar zyrtarisht nënshkrimin e lojtarit francez Maxence Lacroix nga Crystal Palace, me qendërmbrojtësin që ka rënë dakord për një kontratë afatgjatë deri në vitin 2032.
Klubi londinez ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e Lacroix për një shifër që po raportohet të jetë 60 milionë euro.
“Chelsea me kënaqësi njofton nënshkrimin e lojtarit francez Maxence Lacroix nga Crystal Palace. Mbrojtësi 26-vjeçar ka rënë dakord për një kontratë në Stamford Bridge deri në vitin 2032 dhe do t'u bashkohet shokëve të tij të rinj të ekipit Blues përpara sezonit 2026/27”, thuhet në njoftim.
Maxence is here. 🦁 pic.twitter.com/SmKWcaPVyZ
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026
Pas nënshkrimit, francezi është shprehur i lumtur teksa ka zbuluar edhe ambiciet me klubin e udhëhequr nga Xabi Alonso.
"Jam vërtet i lumtur që jam pjesë e këtij klubi të bukur... Ambicia është të ngremë trofe dhe mezi pres të kontribuoj", tha Lacroix, duke lavdëruar përputhjen e tij me vizionin e trajnerit.
Delighted to have you, @LacroixMaxence. 💙
— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 30, 2026
Ai vjen me një reputacion si një nga mbrojtësit më komandues të Evropës, pasi ka bërë 98 paraqitje për Crystal Palace gjatë dy sezoneve që përfshinin triumfe në Ligën e Konferencës, Kupën FA dhe Community Shield.
Një produkt i akademisë së Sochaux, Lacroix kaloi katër vjet te Wolfsburg përpara se të transferohej në Selhurst Park dhe luajti ndeshjen e tij të parë me Francën në mars, duke u paraqitur tre herë në Kupën e Botës me Francën që përfundoi e katërta këtë vit. /Telegrafi/