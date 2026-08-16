Nga largimi te qëndrimi? Man Utd merr vendim të ri për Rashfordin
Manchester United ka ndryshuar qëndrim sa i përket të ardhmes së Marcus Rashfordit, duke rihapur mundësinë që sulmuesi anglez të qëndrojë në Old Trafford pas rikthimit nga huazimi te Barcelona.
Klubi anglez kishte synuar ta largonte përfundimisht 28-vjeçarin gjatë kësaj vere, por paraqitjet e tij në Spanjë dhe ndryshimi në stolin e United kanë ndikuar në rishikimin e situatës.
Me Michael Carrick tashmë në krye të ekipit, Rashford duket se ka fituar një mundësi të re për të bindur klubin se mund të jetë pjesë e planeve për sezonin 2026/27.
Rashford iu rikthye skuadrës së Manchester United dhe më 15 gusht zhvilloi ndeshjen e tij të parë me klubin pas më shumë se një viti e gjysmë.
Carrick ka folur pozitivisht për sulmuesin, duke vlerësuar punën e tij në stërvitje dhe kontributin që mund t'i japë ekipit.
Situata e Rashfordit ka ndryshuar ndjeshëm krahasuar me muajt e kaluar. Anglezi ishte huazuar fillimisht te Aston Villa dhe më pas te Barcelona, ndërsa Manchester United kërkonte një blerës për ta mbyllur përfundimisht kapitullin e tij në Old Trafford.
Periudha në Barcelonë ndikoi në përmirësimin e imazhit të tij sportiv. Gjatë sezonit 2025/26, Rashford regjistroi rreth 25 kontribute direkte në gola, sipas të dhënave të raportuara nga mediat britanike, duke rikthyer vazhdimësinë dhe formën pas një periudhe të vështirë në Manchester.
Ndryshimi në stol duket se ka luajtur një rol të rëndësishëm.
Carrick ka treguar një qasje më pozitive ndaj Rashfordit dhe e ka lënë të hapur mundësinë që ai të jetë pjesë e skuadrës gjatë sezonit të ri.
Kontrata aktuale e sulmuesit skadon më 30 qershor 2028, pasi ai rinovoi me Manchester United në korrik 2023.
Për këtë arsye, klubi nuk është nën presion për të marrë një vendim të menjëhershëm për të ardhmen e tij.
Për momentin, nuk ka konfirmim për një negociatë konkrete për zgjatjen e kontratës. Megjithatë, ndryshimi i situatës sportive është i dukshëm: në fillim të verës largimi dukej skenari më i mundshëm, ndërsa tani Rashford po merr sërish hapësirë në planet e skuadrës.
Ai madje u aktivizua në miqësoren ndaj Milanit më 15 gusht, duke bërë paraqitjen e parë me fanellën e United që nga dhjetori i vitit 2024.
Pavarësisht sinjaleve pozitive, largimi i Rashfordit nuk është përjashtuar plotësisht.
Klube nga Anglia, Turqia dhe Arabia Saudite kanë monitoruar situatën e tij gjatë verës, ndërsa paga e lartë e lojtarit mbetet një pengesë për një transferim të mundshëm.
Kështu, Manchester United hyn në fazën e fundit të afatit kalimtar me një skenar krejtësisht ndryshe nga ai i planifikuar fillimisht.
Rashford tani është sërish pjesë e planeve të Carrickut dhe javët e ardhshme do të tregojnë nëse rikthimi i tij do të jetë vetëm i përkohshëm apo fillimi i një kapitulli të ri në Old Trafford. /Telegrafi/