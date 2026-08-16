A përcakton Superkupa e Anglisë kampionin e ardhshëm? Ja çfarë ka ndodhur ndër vite
Superkupa e Anglisë përballë dy skuadra që pritet të jenë sërish rivale për titullin e Ligës Premier, Arsenali dhe Manchester City, por statistikat tregojnë se triumfi në këtë ndeshje nuk është domosdoshmërisht një ogur i mirë për sezonin që pason.
Kampionët e Anglisë, Arsenali, do të përballen me Manchester Cityn, fituesin e FA Cup dhe skuadrën që e mbylli sezonin e kaluar në vendin e dytë në kampionat.
Përtej trofeut, sfida do të shërbejë edhe si një matës i parë për dy skuadra që synojnë majën e futbollit anglez.
Por sa shpesh fituesi i Superkupës së Anglisë arrin të shpallet edhe kampion i Ligës Premier?
Që nga nisja e epokës së Ligës Premier në sezonin 1992/93, vetëm 8 nga 34 fituesit e Superkupës së Anglisë kanë arritur ta fitojnë edhe kampionatin në të njëjtin sezon. Pesë prej këtyre rasteve ndodhën brenda një periudhe gjashtëvjeçare, nga 2005 deri në 2010.
Manchester City ishte skuadra e fundit që e realizoi këtë “dopietë”, në vitin 2019, ndërsa para saj këtë sukses e kishte arritur Manchester United i Sir Alex Ferguson në vitin 2011.
Në fakt, vetëm një nga 15 fituesit e fundit të ka vazhduar më pas të fitojë Ligën Premier.
Ironikisht, skuadrat që kanë humbur Superkupës së Anglisë kanë fituar më shumë tituj të Ligës Premier në të njëjtin sezon.
Që nga viti 1992, humbësit e kësaj ndeshjeje kanë fituar kampionatin 10 herë, përfshirë Manchester Cityn, që e bëri këtë për tri vite radhazi nga 2021 deri në 2023.
Edhe statistikat e renditjes finale tregojnë se Superkupa e Anglisë nuk është një parashikues i sigurt.
Në 18 nga 34 rastet, fituesi i trofeut ka përfunduar mbi humbësin në renditjen e Ligës Premier.
Ndërkohë, në 10 raste, dy skuadrat që u përballën në Superkupën e Anglisë kanë mbyllur sezonin në dy vendet e para të kampionatit.
Fituesi i Ligës Premier nuk e fiton gjithmonë Superkupën e Anglisë
Që nga viti 1992, kampionët në fuqi të Ligës Premier e kanë fituar Superkupën e Anglisë vetëm 18 herë nga 34 raste, ose rreth 53 për qind.
Në vitet e fundit, kjo tendencë është dobësuar. Duke përfshirë edhe Crystal Palace, fituesit e FA Cup kanë triumfuar në 8 nga 12 edicionet e fundit të Superkupës së Anglisë, ndërsa në 22 edicionet para kësaj, një gjë e tillë kishte ndodhur vetëm pesë herë.
Madje, në tri raste gjatë epokës së Ligës Premier, as kampioni dhe as fituesi i kupës nuk e kanë fituar trofeun.
Arsenali e realizoi këtë në vitet 1999 dhe 2023, ndërsa Manchester United në vitin 2010, kur skuadrat që kishin përfunduar në vendin e dytë të kampionatit mposhtën fituesit e “dopietës”.
Po golashënuesit e Superkupës së Anglisë?
Edhe për lojtarët, performanca në këtë ndeshje nuk garanton domosdoshmërisht një sezon të madh.
Në vitin 2025, Jean-Philippe Mateta dhe Ismaila Sarr shënuan për Crystal Palace dhe së bashku realizuan 37 gola gjatë sezonit pasues.
Hugo Ekitike shënoi në debutimin e tij për Liverpoolin dhe përfundoi sezonin me 17 gola, ndërsa Jeremie Frimpong, i cili gjithashtu shënoi në atë ndeshje, nuk pati të njëjtin ndikim gjatë sezonit.
Një tjetër shembull interesant është Cole Palmer. Ai shënoi për Manchester Cityn kundër Arsenalit në Superkupën e Anglisë të vitit 2023, por më vonë iu bashkua Chelseat për 42.5 milionë paund. Me klubin londinez, Palmer realizoi 22 gola në Ligën Premier dhe u shpall lojtari i ri i sezonit.
Një rast edhe më i veçantë është ai i Erling Haaland dhe Darwin Nunez në vitin 2022.
Nunez shënoi në debutimin e tij për Liverpoolin, ndërsa Haaland nuk gjeti rrjetën për Manchester Cityn. Megjithatë, norvegjezi e përfundoi sezonin me plot 52 gola, ndërsa Nunez me 15.
Në vitin 2019, Raheem Sterling e nisi sezonin me gol në Superkupën e Anglisë ndaj ish-klubit Liverpool dhe më pas pati sezonin më produktiv të karrierës së tij, duke realizuar 31 gola.
Prandaj, historia tregon se Superkupa e Anglisë është një trofe prestigjioz dhe një mundësi e mirë për të nisur sezonin me sukses, por nuk është domosdoshmërisht një tregues i asaj se kush do ta fitojë Ligën Premier.
Arsenali dhe Manchester City do të kenë mundësinë ta ndryshojnë këtë statistikë, në një përballje që pritet të jetë edhe një paralajmërim për betejën e madhe që mund të zhvillohet mes tyre gjatë sezonit. /Telegrafi/