Superpërballje në Superkupën e Anglisë, Arsenali dhe Manchester City në luftë për trofeun
Arsenal dhe Manchester City përballen sot në Cardiff, në një duel të madh ku në lojë është trofeu. Ndeshja zhvillohet në Principality Stadium, me fillim nga ora 16:00.
Arsenali vjen si kampion i Ligës Premier, ndërsa Manchester City si fitues i FA Cup, duke bërë që përballja të sjellë në fushë dy prej skuadrave më të suksesshme të futbollit anglez.
Historia e përballjeve të tyre për këtë trofe favorizon Arsenalin.
“Topçinjtë” e kanë mposhtur Cityn në të tri rastet kur janë përballur më parë në këtë ndeshje: 4-0 në vitin 1934, 3-0 në vitin 2014 dhe pas penalltive në vitin 2023, pas barazimit 1-1 në kohën e rregullt.
Përballja e sotme ka interes të veçantë edhe për Manchester Cityn, pasi do të jetë ndeshja e parë zyrtare e ekipit nën drejtimin e trajnerit të ri, Enzo Maresca, pas largimit të Pep Guardiolës.
Në anën tjetër, Mikel Arteta do të synojë që Arsenali ta vazhdojë momentumin pas triumfit në Ligën Premier, ndërsa Declan Rice, Bukayo Saka dhe Martin Zubimendi janë në dispozicion për sfidën.
Kështu, para se të nisë gara për titullin e Ligës Premier, Arsenali dhe Manchester City kanë një tjetër mundësi për të shtuar një trofe në kabinetin e tyre. /Telegrafi/