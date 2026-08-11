Betejë mes dy gjigantëve të Ligës Premier për transferimin e Adam Wharton
Mesfushori anglez është në radarët e dy gjigantëve të Ligës Premier, por Crystal Palace kërkon një shifër të lartë për ta lënë të lirë.
Manchester City dhe Manchester United kanë shfaqur interes për transferimin e Adam Wharton, mesfushorit të Crystal Palace, gjatë afatit kalimtar të kësaj vere.
Sipas gazetarit Ben Jacobs, drejtuesit e Crystal Palace e vlerësojnë mesfushorin rreth 100 milionë euro (86 milionë funte).
Kjo shifër ka bërë që deri më tani asnjëri prej dy klubeve të mos paraqesë ofertë zyrtare për lojtarin.
Manchester City e sheh Wharton si alternativë për Rodrin
Manchester City po e shqyrton mundësinë e transferimit të Wharton si një prej opsioneve për të mbuluar largimin e mundshëm të Rodrit drejt Barcelonës.
Klubi anglez kishte bërë një interesim fillestar për mesfushorin përpara hapjes së afatit kalimtar, ndërsa drejtuesit e Cityt po vlerësojnë mundësinë për të afruar më shumë se një lojtar në rolin e mesfushorit defensiv.
Wharton shihet si një profil që mund të përshtatet në rotacionin e skuadrës, së bashku me Elliot Anderson dhe Ayyoub Bouaddi, për të cilin City thuhet se është në negociata të avancuara me Lille.
Megjithatë, sipas Ben Jacobs, Crystal Palace nuk ka pranuar ende asnjë ofertë zyrtare për Wharton. Klubi londinez vazhdon të këmbëngulë në vlerësimin prej 100 milionë eurosh.
Manchester United kërkon ta ulë çmimin
Edhe Manchester United e ka në listën e dëshirave mesfushorin e Crystal Palace.
Trajneri Michael Carrick e sheh Wharton si një lojtar që mund të forcojë mesfushën dhe të formojë një dyshe të rëndësishme me Kobbie Mainoo, ndërsa në repart janë edhe Youri Tielemans dhe Andrey Santos.
Skautët e United e vlerësojnë veçanërisht aftësinë e Wharton për të kontrolluar dhe shpërndarë lojën nga thellësia.
Megjithatë, Manchester United është i gatshëm të ofrojë rreth 70 milionë funte (81 milionë euro), shifër që është më e ulët se kërkesa e Crystal Palace prej 86 milionë funtesh.
Kjo diferencë në vlerësim ka bërë që negociatat të mos avancojnë deri më tani.
Në garë për 22-vjeçarin raportohet se janë edhe Chelsea dhe Real Madridi, por asnjëri prej tyre nuk ka paraqitur ende ofertë zyrtare te drejtuesit e Crystal Palace.
Klubi londinez pritet të ruajë qëndrimin e tij gjatë ditëve në vijim dhe të kërkojë shumën prej 100 milionë eurosh për ta lënë të lirë Wharton.
Megjithatë, nëse Manchester City ose Manchester United paraqesin një ofertë prej rreth 70 milionë funtesh përpara 20 gushtit, drejtuesit e Crystal Palace mund të rishikojnë kërkesat e tyre dhe të shqyrtojnë mundësinë e një marrëveshjeje. /Telegrafi/