Zyrtare: Bruno Guimaraes, lojtar i ri i Arsenalit
Arsenali ka përfunduar zyrtarisht nënshkrimin e Bruno Guimaraes nga Newcastle United në një marrëveshje që thuhet se vlen 75 milionë funte apo rreth 88 milionë euro.
Braziliani ka nënshkruar një kontratë katërvjeçare me mundësi zgjatjeje për një sezon tjetër, pasi Arsenali dhe Newcastle arritën një marrëveshje pas negociatave të gjata.
“Jemi të kënaqur të njoftojmë se lojtari brazilian Bruno Guimaraes është bashkuar me ne nga Newcastle United me një kontratë afatgjatë”, thuhet në njoftimin e Arsenalit.
Our warrior.
Welcome to The Arsenal, Bruno Guimaraes 🤩
— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026
Ndryshe, trajneri Mikel Arteta e ka admiruar Guimaraes për disa vite dhe tani më në fund e ka sjellë atë te Arsenali.
Sezonin e kaluar, Guimaraes ishte kapiten i Newcastle dhe bëri 41 paraqitje në të gjitha garat, duke shënuar nëntë gola dhe duke dhënë shtatë asistime. /Telegrafi/
A force of nature.
Guimaraes is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/E7k4mIHICg
— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026