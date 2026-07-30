Zyrtare: John Stones transferohet te Interi
Interi ka zyrtarizuar transferimin e mbrojtësit anglez John Stones, i cili ka firmosur një kontratë të vlefshme deri më 30 qershor 2028.
32-vjeçari transferohet në Milano pas një periudhe të jashtëzakonshme te Manchester City, ku u shndërrua në një nga qendërmbrojtësit më të mirë të Ligës Premier nën drejtimin e Pep Guardiolës.
Stones e nisi karrierën profesionale te Barnsley, klubi i qytetit të tij të lindjes, përpara se t'i bashkohej Evertonit në vitin 2013. Paraqitjet e tij bindëse i siguruan një transferim te Manchester City tre vite më vonë.
Finalmente a casa.
Date il benvenuto al nuovo interista 🖤💙
👉 https://t.co/HsOAaHYMDB pic.twitter.com/almSKlSLu7
— Inter ⭐⭐ (@Inter) July 30, 2026
Gjatë dhjetë viteve në "Etihad", mbrojtësi zhvilloi 295 ndeshje, shënoi 19 gola dhe fitoi një numër të madh trofesh, përfshirë gjashtë tituj të Ligës Premier, tre FA Cup, pesë Kupa të Ligës, Ligën e Kampionëve, Superkupën e UEFA-s dhe Kupën e Botës për Klube.
Me Kombëtaren e Anglisë, Stones ka regjistruar 94 paraqitje, ka luajtur në dy finale të Kampionatit Evropian dhe ndihmoi "Tre Luanët" të përfundonin në vendin e tretë në Kupën e Botës 2026.
Interi beson se përvoja, cilësitë në ndërtimin e lojës dhe lidershipi i qendërmbrojtësit anglez do të jenë një përforcim i rëndësishëm për skuadrën e drejtuar nga Cristian Chivu në prag të sezonit të ri./Telegrafi/