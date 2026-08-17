Talenti i Cagliarit përfundon në kujdes intensiv, u dërgua me helikopter në spital pas incidentit në pishinë
Sulmuesi i ri i Cagliarit, Yael Trepy, ka përfunduar në repartin e kujdesit intensiv pasi për pak sa nuk u mbyt në një pishinë të një vile luksoze në Sardenjë.
Futbollisti francez, vetëm 20-vjeç, u transportua me urgjencë me helikopter drejt spitalit, ndërsa te Cagliari nuk e fshehin shqetësimin për gjendjen e tij shëndetësore.
Ngjarja e rëndë ka ndodhur gjatë ditës së pushimit që lojtarët kishin marrë pas ndeshjes në Kupën e Italisë.
Sipas raportimeve të gazetës italiane Unione Sarda, Trepy ka humbur vetëdijen në ujë gjatë orëve të pasdites.
Serie A footballer airlifted to hospital and in intensive care after he almost drowned in a swimming pool at a Sardinian mansion https://t.co/UiXLNecrZ3
— Daily Mail Sport (@MailSport) August 17, 2026
Mediat italiane raportojnë se futbollisti nuk di të notojë dhe, për rrethana ende të paqarta, ka përfunduar në pjesën e thellë të pishinës.
Cagliari reagoi zyrtarisht pas incidentit, duke konfirmuar se lojtari ndodhet në kujdes intensiv.
“Cagliari Calcio njofton se futbollisti Yael Trepy aktualisht është i shtruar në Spitalin Civil Santissima Annunziata në Sassari, ku ndodhet në repartin e kujdesit intensiv”, thuhet në njoftimin e klubit.
Nga Cagliari kanë bërë të ditur gjithashtu se po e monitorojnë nga afër situatën në bashkëpunim me mjekët dhe familjen e lojtarit, ndërsa kanë kërkuar respektimin e privatësisë së tij dhe familjarëve.
Trepy kishte qenë në fushë vetëm pak ditë më parë, duke luajtur 54 minuta në fitoren 1-0 të Cagliarit ndaj Arezzos.
Sulmuesi francez iu bashkua Cagliarit në vitin 2022, përmes akademisë së klubit. Sezonin e kaluar ai bëri debutimin në Serie A, duke zhvilluar tetë paraqitje dhe duke shënuar një gol. /Telegrafi/