Nga 0-2 në 3-2, Interi bën përmbysjen spektakolare ndaj Napolit
Interi ka bërë një rikthim spektakolar ndaj Napolit, duke triumfuar 3-2 në një ndeshje të jashtëzakonshme dhe dramatike në Serie A.
Napoli dukej se po shkonte drejt një fitoreje të madhe pasi brenda pesë minutash në pjesën e dytë shënoi dy herë.
Matteo Politano në minutën e 50-të dhe Rasmus Højlund në të 53-tën e çuan skuadrën e Massimiliano Allegrit në epërsinë 2-0.
Por Interi nuk u dorëzua. Vetëm tri minuta pas golit të Højlundit, Lautaro Martínez nisi rikthimin e zikaltërve, duke realizuar për 1-2 në minutën e 56-të me një goditje të saktë brenda zonës.
Interi e rriti presionin dhe në minutën e 82-të erdhi edhe barazimi. Marcus Thuram u ngrit mbi mbrojtjen e Napolit dhe me një goditje të fuqishme me kokë e dërgoi topin në rrjetë për 2-2.
Drama nuk kishte përfunduar. Në minutën e 90+1-të, Lautaro Martínez ishte në vendin e duhur për të përfituar nga një top i kthyer brenda zonës dhe me një goditje të fuqishme realizoi golin e dytë personal, duke kompletuar përmbysjen e madhe për 3-2.
Interi kështu regjistron fitoren e tretë në po aq ndeshje në Serie A, duke ruajtur startin perfekt të sezonit. Në anën tjetër, Napoli pëson humbjen e dytë në tri ndeshje dhe mbetet me vetëm tri pikë në tabelë. /Telegrafi/