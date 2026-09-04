Provokimet, shtyrjet dhe grushtet në ndeshjen Lyon - Fenerbace, e pëson ylli francez nga UEFA
UEFA ka marrë masa ndaj mesfushorit të Fenerbahçes, Mattéo Guendouzi, pas incidenteve në përfundim të ndeshjes ndaj Lyonit në play-off-in e Ligës së Kampionëve.
Guendouzi është pezulluar me katër ndeshje në garat evropiane, dy prej të cilave me kusht, si dhe është gjobitur me 50 mijë euro.
Edhe Mason Greenwood është dënuar me një ndeshje pezullim dhe 30 mijë euro gjobë. Sipas UEFA-s, të dy lojtarët provokuan tifozët e Lyonit me gjeste pas fitores 2-1 të Fenerbahçes.
Përplasjet pas ndeshjes
Fenerbahçe fitoi 2-1 në Francë dhe u kualifikua në fazën kryesore të Ligës së Kampionëve me rezultat të përgjithshëm 3-2. Megjithatë, fundi i ndeshjes u shoqërua me tensione.
Sipas mediave franceze, Guendouzi kishte provokuar tifozët vendas që gjatë ngrohjes dhe vazhdoi me gjestet e tij edhe pas ndeshjes.
Terjadi Kekacauan di Pertandigan Lyon vs Fenerbahce.
Suasana jadi memanas setelah Fenerbahce berhasil mengubur mimpi Lyon tampil di UCL.
Guendouzi bikin suasana makin panas dengan recall-recall di base lawan saat laga berakhir.
Seperti yang kita tahu, Guendouzi adalah mantan… pic.twitter.com/nQvuF7cFe0
— Mimbar (@mimbarbola) August 27, 2026
Situata u përshkallëzua mes futbollistëve të të dyja skuadrave, ndërsa Guendouzi u spërkat me ujë nga mbrojtësi i Lyonit, Zachary Athekame.
Tensionet vazhduan edhe në tunel, ku pati shtyrje dhe përleshje fizike. Canal+ raportoi se një anëtar i stafit të Lyonit u godit në fytyrë gjatë kaosit.
Edhe portieri i Lyonit u dënua
UEFA dënoi edhe portierin e Lyonit, Antonio Ferreira, me pesë ndeshje pezullim, dy prej tyre me kusht, për një ndërhyrje të rëndë.
Gjithashtu, Fenerbahçe dhe Lyon janë gjobitur për incidentet dhe trazirat e shkaktuara nga tifozët.
🚨 Lyon antrenörü, Guendouzi'ye saldırmaya çalışınca Fenerbahçe kafilesi haddini bildirdi.
pic.twitter.com/jaOQ4insRC https://t.co/Ytx1FI4ITj
— Fener Global (@FenerGlobalOrg) August 26, 2026
Kështu, një ndeshje që i dha Fenerbahçes kualifikimin në Ligën e Kampionëve përfundoi me disa dënime disiplinore nga UEFA. /Telegrafi/