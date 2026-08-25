Rrëzimi tronditës i Quincy Promes: Nga futbolli i madh te goditja me thikë e kushëririt, trafiku i kokainës dhe burgu
Quincy Promes dikur ishte një nga futbollistët më të talentuar të Holandës. Ai shkëlqeu me Ajaxin dhe Spartak Moskën, luajti 50 ndeshje për Kombëtaren holandeze, ndërsa karriera e tij dukej se po shkonte drejt majave.
Sot, 34-vjeçari ndodhet në burg, pasi është dënuar për trafik droge dhe plagosjen me thikë të kushëririt të tij.
Promes u formua te akademia e Ajaxit, por u largua nga klubi në moshën 16-vjeçare për shkak të problemeve disiplinore. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë nga futbolli dhe e rindërtoi karrierën te Twente.
Shpërthimi i madh erdhi te Spartak Moska, ku u shndërrua në një nga lojtarët më të mirë të kampionatit rus. Në sezonin 2016/17, ai ndihmoi Spartakun të fitonte titullin pas 16 vitesh dhe u shpall lojtari i vitit në Rusi. Më pas kaloi te Sevilla dhe Ajax, ku vazhdoi të ishte një prej lojtarëve kryesorë.
Problemet nisën jashtë fushës
Në vitin 2020, Promes u përfshi në një incident familjar ku goditi me thikë kushëririn në këmbë/gju gjatë një feste familjare në Holandë.
Në mars të vitit 2026, gjatë procesit të apelit, Promes pranoi për herë të parë se e kishte goditur me thikë kushëririn, por mbrojtja e tij argumentoi se kishte vepruar në vetëmbrojtje dhe në një situatë të tensionuar.
Por kjo nuk ishte çështja e vetme që e përfshiu futbollistin.
1,300 kilogramë kokainë
Promes u dënua gjithashtu për përfshirje në trafikimin e më shumë se 1,300 kilogramëve kokainë, të transportuar përmes portit të Antwerpit.
Sipas prokurorisë holandeze, ai ishte pjesë e një rrjeti kriminal dhe kishte përfituar rreth 8 milionë euro nga aktiviteti i paligjshëm. Në maj të këtij viti, autoritetet kërkuan që këto para t'i konfiskohen.
Promes vazhdon të mohojë përfshirjen në trafikimin e kokainës.
Qëndroi jashtë Holandës dhe përfundoi në burg
Për një kohë të gjatë, Promes qëndroi në Rusi, ku vazhdoi të luante për Spartak Moskën, pasi autoritetet ruse nuk e ekstraduan në Holandë.
Në vitin 2024, megjithatë, ai u arrestua në Dubai pas një incidenti me makinë dhe më vonë u ekstradua në Holandë në qershor 2025.
Për dy çështjet, Promes mori gjithsej 7 vjet e gjashtë muaj burg – gjashtë vjet për trafik droge dhe 18 muaj për plagosjen e kushëririt. Ai ka apeluar të dyja vendimet. Seanca kryesore e apelit është caktuar për 30 nëntor dhe 2 dhjetor 2026 në Amsterdam.
Nga një yll i Ajaxit dhe Kombëtares së Holandës, te një futbollist që sot lufton për lirinë e tij – historia e Quincy Promes është një nga rëniet më të bujshme të një futbollisti profesionist në vitet e fundit. /Telegrafi/