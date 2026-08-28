Tri medalje të bronzta dhe dy vende të pesta, ditë fantastike për Kosovën në xhudo në “Taranto 2026”
Kosova ka përjetuar një ditë të shkëlqyer në xhudo në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, duke fituar tri medalje të bronzta dhe duke regjistruar edhe dy vende të pesta.
Fatjona Kasapi, Flaka Loxha dhe Akil Gjakova u ngjitën në podium, duke i sjellë Kosovës tri medalje të bronzta, ndërsa Dardan Cena dhe Erza Muminoviq u renditën të pestët në kategoritë e tyre.
Fatjona Kasapi, në kategorinë deri në 52 kilogramë, e nisi garën nga çerekfinalja, ku pësoi humbje me “Ippon” nga francezja Pauline Cuq. Në repasazh, ajo e kaloi pengesën e parë pa luftë, ndërsa më pas mposhti me “Yuko” portugezen Maria Siderot.
Në luftën për medaljen e bronztë, Kasapi triumfoi ndaj italianes Gaia Stella, po me “Yuko”, duke siguruar medaljen e bronztë për Kosovën.
Flaka Loxha, pas një xhiroje të lirë, në çerekfinale mposhti me “Yuko” italianen Michela Terranova. Në gjysmëfinale, ajo u mposht me “Wazaari” nga kroatja Ana Viktorija Puljiz, por në luftën për medaljen e bronztë ishte e suksesshme.
Loxha mposhti me “Ippon” turken Aysenur Budak dhe siguroi një tjetër medalje të bronztë për Kosovën.
Në kategorinë deri në 73 kilogramë, medalje të bronztë fitoi edhe Akil Gjakova.
Xhudisti kosovar e nisi me fitore ndaj qipriotit Kyprianos Andreou, ndërsa në çerekfinale u mposht nga francezi Maxime Gobert. Në dy luftërat e repasazhit, Gjakova shënoi fitore ndaj portugezit Alexandre Bucur dhe kroatit Robert Klacar.
Në luftën vendimtare për medaljen e bronztë, Gjakova mposhti me “Ippon” turkun Bilal Ciloglu, duke siguruar medaljen e tretë të Kosovës në xhudo gjatë kësaj dite.
Pranë podiumit mbetën Dardan Cena dhe Erza Muminoviq, të cilët u renditën në vendin e pestë.
Cena shënoi fitore ndaj spanjollit Jose Maria Mendiola Izquieta dhe qipriotit Odysseas Georgakis, ndërsa në repasazh mposhti edhe boshnjakun Mustafa Hebib. Megjithatë, në luftën për medaljen e bronztë pësoi humbje me “Ippon” nga turku Vedat Albayrak.
Edhe Erza Muminoviq u ndal në luftën për bronz. Ajo humbi në çerekfinale nga italiania Giulia Ghiglione, por në repasazh mposhti algjerianen Rahma Ghalima. Në duelin për medalje, Muminoviq u mposht me “Ippon” nga spanjollja Mireia Rodriguez Salvador dhe u rendit e pesta.
Me tri medaljet e fituara sot në xhudo, Kosova tashmë ka gjithsej katër medalje në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”.
Bilanci i Kosovës deri më tani është një medalje e artë dhe tri të bronzta. Medaljen e artë e fitoi boksierja Donjeta Sadiku, ndërsa tri medaljet e bronzta u siguruan nga Fatjona Kasapi, Flaka Loxha dhe Akil Gjakova.
Përveç medaljeve, Kosova ka regjistruar edhe dy vende të pesta, përmes Dardan Cenës dhe Erza Muminoviqit, në një ditë të suksesshme për përfaqësuesit kosovarë në Taranto. /Telegrafi/