Pamjet satelitore zbulojnë përmasat e shembjes së akullnajës që dyshohet se shkaktoi përmbytjet
Pamjet satelitore po zbulojnë përmasat e jashtëzakonshme të shembjes së një akullnaje në Himalaje, e cila dyshohet se qëndron pas përmbytjeve katastrofike në Nepal.
Sensorët sizmikë në Katmandu regjistruan dje, rreth orës 08:37 sipas kohës lokale, një dridhje që zgjati për disa minuta, transmeton Telegrafi.
Të dhënat nga satelitët sugjerojnë se lëkundja mund të jetë shkaktuar nga shembja e një akullnaje rreth 49 kilometra larg Katmandusë, pranë kufirit me Kinën.
Pamjet tregojnë se zona të mëdha në lartësi janë zhveshur nga bora dhe akulli. Në një pjesë më të ulët të malit, rreth 60 hektarë sipërfaqe duket se janë zhdukur plotësisht.
Masa gjigante e shkëmbinjve, akullit dhe borës u rrëzua rreth 2,400 metra drejt bazës së malit, përpara se të vazhdonte të lëvizte me shpejtësi përgjatë luginës.
Ekspertët dyshojnë se shembja masive e akullnajës mund të ketë shkaktuar një zinxhir katastrofik, duke çuar në formimin e një vale të fuqishme uji, balte dhe mbeturinash që goditi zonat e banuara më poshtë.
Përmasat e dëmit dhe numri i viktimave po bëhen gjithnjë e më të qarta, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në zonat e goditura. /Telegrafi/