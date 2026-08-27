Shembja e një akullnaje në Nepal shkaktoi një valë gjigante përmbytjeje
Një nga përmbytjet më shkatërruese të viteve të fundit në kufirin Nepal–Tibet dyshohet se nisi nga një shembje masive e akullnajës në Himalaje, duke shkaktuar një zinxhir katastrofik me akull, gurë, ujë dhe baltë.
Sipas të dhënave të publikuara deri tani, një pjesë e madhe e akullnajës në zonën e Langtang Lirung u shkëput nga një lartësi prej më shumë se 5,000 metrash dhe ra rreth 1,200 metra drejt luginës. Përplasja ishte aq e fuqishme sa gjeneroi edhe aktivitet sizmik, ndërsa ekspertët thonë se lëvizja e akullit dhe shkëmbinjve, jo një tërmet i zakonshëm, ishte shkaku i ngjarjes.
Masa gjigante e akullit dhe materialeve shkëmbore u shndërrua në një ortek të fuqishëm akull-shkëmb, duke zhvendosur sasi të mëdha uji, balte dhe sedimenti drejt lumenjve Bhote Koshi dhe Trishuli, transmeton Telegrafi.
Terreni ekstremisht i pjerrët i Himalajeve e përshpejtoi dhe e kanalizoi rrjedhën nëpër lugina të ngushta, duke e kthyer përmbytjen në një valë shkatërruese që goditi komunitetet dhe infrastrukturën përgjatë rrjedhës së lumenjve.
Pamjet dhe raportimet nga terreni tregojnë për dëme të mëdha në fshatra, ura, rrugë dhe objekte hidroenergjetike, ndërsa ekipet e shpëtimit po përballen me vështirësi të mëdha për të arritur në zonat e prekura.
Numri i viktimave dhe personave të zhdukur vazhdon të ndryshojë ndërsa operacionet e kërkim-shpëtimit vijojnë. Raportimet e fundit flasin për qindra viktima dhe më shumë se një mijë persona të zhdukur, duke e bërë katastrofën një prej fatkeqësive më të rënda të viteve të fundit në rajon.
Shkencëtarët po shqyrtojnë gjithashtu ndikimin e ngrohjes globale, pasi shkrirja e përshpejtuar e akullnajave dhe shkrirja e permafrostit mund të destabilizojnë shpatet e larta malore dhe të rrisin rrezikun e ortekëve, shembjeve dhe përmbytjeve të papritura në Himalaje.
Ky është një shembull dramatik i mënyrës se si një ngjarje që nis mijëra metra mbi nivelin e detit mund të shndërrohet brenda pak minutash në një katastrofë masive në luginat e banuara poshtë maleve. /Telegrafi/