Përmbytjet katastrofike në Nepal dhe Tibet, rritet numri i viktimave
Të paktën 162 persona humbën jetën në Nepal dhe tre të tjerë në Tibet, si pasojë e përmbytjeve masive që goditën të mërkurën një zonë kufitare mes Nepalit dhe Kinës. Sipas mediave shtetërore kineze, deri në 1,000 persona rezultojnë të zhdukur.
Në Tibet, rrëshqitjet e dheut shkaktuan vdekjen e tre personave, ndërsa 558 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Sipas raportimeve, rreth 260 prej tyre janë shtetas të huaj.
Fillimisht, Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS) raportoi të mërkurën në mëngjes një tërmet me magnitudë 4.4, rreth 66 kilometra në veri të Katmandusë, pranë kufirit. Megjithatë, USGS e përditësoi më vonë analizën, duke sqaruar se ngjarja sizmike nuk ishte tërmet, por një shembje akullnajore me magnitudë 5.2. Sipas institucionit, shembja shkaktoi një rrjedhë masive mbeturinash dhe uji, duke goditur në mënyrë katastrofike komunitetet përgjatë rrjedhës.
USGS tha se përfundimi u bazua në të dhënat e stacioneve sizmike pranë zonës, analizën e valëve sizmike me periudhë të gjatë dhe imazhet satelitore.
Ekspertët e klimës nga Qendra Ndërkombëtare për Zhvillim të Integruar Malor, me seli në Katmandu, vlerësojnë se një ortek i shkaktuar nga një akullnajë ka të ngjarë të ketë qenë shkaku i përmbytjeve të menjëhershme.
Katastrofa në Tibet dhe Nepal nuk është një ngjarje e izoluar. Gjatë vitit të kaluar, sistemi lumor Lhende Khola është përmbytur dy herë, duke rritur rrezikun për popullsinë, infrastrukturën dhe furnizimet me ujë në një nga rajonet më të dendura të banuara të globit.
Luginat e thepisura të Himalajeve shërbejnë si korridore të rëndësishme për transportin dhe aktivitetin ekonomik, por mbeten veçanërisht të rrezikuara kur goditen nga fatkeqësitë natyrore.
Një përmbytje e ngjashme e menjëhershme ndodhi edhe në gusht të vitit të kaluar, kur një liqen akullnajor në Tibet doli nga shtrati si pasojë e temperaturave të larta. Atëherë, nëntë persona humbën jetën, ndërsa u dëmtua edhe infrastruktura kritike, përfshirë një urë që lidh Nepalin me Kinën.