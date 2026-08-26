Autoritetet saudite lëshojnë “alarm të kuq” për reshje të dendura shiu në pjesë të Mekës
Mbrojtja Civile u bëri thirrje banorëve të tregojnë kujdes gjatë reshjeve dhe të ndjekin udhëzimet dhe masat e sigurisë të lëshuara nga autoritetet përkatëse.
Qendra Kombëtare e Meteorologjisë e Arabisë Saudite lëshoi të mërkurën një “alarm të kuq”, duke paralajmëruar për reshje të dendura shiu që priten në disa pjesë të provincës së Mekës, transmeton Anadolu.
Paralajmërimi u bë në një njoftim të publikuar nga Mbrojtja Civile Saudite lidhur me kushtet e pritshme atmosferike në rajon.
Mbrojtja Civile u bëri thirrje banorëve të tregojnë kujdes gjatë reshjeve dhe të ndjekin udhëzimet dhe masat e sigurisë të lëshuara nga autoritetet përkatëse.
Gjithashtu, qytetarët u këshilluan që për sigurinë e tyre të qëndrojnë larg zonave të përmbytura, luginave dhe digave.
“Alarmi i kuq” është niveli më i lartë i paralajmërimit i qendrës dhe lëshohet kur priten kushte atmosferike që kërkojnë kujdes maksimal.
Provinca e Mekës gjatë ditëve të fundit është përballur me mot të paqëndrueshëm dhe nivele të ndryshme reshjesh.
Më 21 gusht, qendra lëshoi paralajmërime për reshje të dendura shiu në provincat Al-Ardiyat dhe Al-Qunfudhah, të shoqëruara me erëra të forta, breshër, stuhi me vetëtima dhe rrezik nga përmbytjet e rrëmbyeshme./AA/