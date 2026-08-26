Fenerbahce pas 17 vitesh në Ligën e Kampionëve, Vedat Muriqi me gol pjesë e suksesit
Fenerbahçe ka siguruar kualifikimin në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, pasi fitoi 2-1 në udhëtim ndaj Lyonit dhe, falë kësaj, kaloi tutje me rezultat të përgjithshëm 4-3.
Një meritë të veçantë në këtë sukses pati edhe Vedat Muriqi, i cili e zhbllokoi sfidën në minutën e 24-t.
Sulmuesi kosovar reagoi shpejt pas një topi të kthyer në zonë dhe me një goditje të saktë e dërgoi topin në rrjetë për 0-1.
🚨 Vedat Muriqi opens scoring !
🇫🇷 Lyon 0-1 Fenerbahçe 🇹🇷pic.twitter.com/ih5K5psvis
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
Fenerbahçe e dyfishoi epërsinë vetëm katër minuta më vonë. Mason Greenwood ekzekutoi në mënyrë perfekte goditjen nga këndi, ndërsa Nathan Aké u ngrit më lart se të gjithë dhe me kokë shënoi për 0-2.
🚨 Archiw Brown Agg: 1-3
🇫🇷 Lyon 0-2 Fenerbahçe 🇹🇷pic.twitter.com/g8JvR7Ek9C
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026
Lyon reagoi në pjesën e dytë dhe arriti të ngushtojë epërsinë me Malick Fofana, i cili shënoi në minutën e 61-të.
Vendasit menduan se kishin barazuar pak më vonë, por goli i tyre u anulua pas ndërhyrjes së VAR-it për pozitë jashtë loje.
Në minutën e 80-të, Muriqi u zëvendësua nga Romelu Lukaku, duke lënë fushën pas një tjetër paraqitjeje të rëndësishme për Fenerbahçen.
Ait olduğumuz yerde Şampiyonlar Ligi’ndeyiz!#UCL pic.twitter.com/M8Kbubk9eZ
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2026
Në fund, skuadra turke e ruajti rezultatin dhe siguroi një sukses të madh, pasi Fenerbahçe është pjesë e fazës së ligës së Ligës së Kampionëve, pas 17 vitesh. /Telegrafi/