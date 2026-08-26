Fenerbahçe ka siguruar kualifikimin në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve, pasi fitoi 2-1 në udhëtim ndaj Lyonit dhe, falë kësaj, kaloi tutje me rezultat të përgjithshëm 4-3.

Një meritë të veçantë në këtë sukses pati edhe Vedat Muriqi, i cili e zhbllokoi sfidën në minutën e 24-t.

Sulmuesi kosovar reagoi shpejt pas një topi të kthyer në zonë dhe me një goditje të saktë e dërgoi topin në rrjetë për 0-1.


Fenerbahçe e dyfishoi epërsinë vetëm katër minuta më vonë. Mason Greenwood ekzekutoi në mënyrë perfekte goditjen nga këndi, ndërsa Nathan Aké u ngrit më lart se të gjithë dhe me kokë shënoi për 0-2.


Lyon reagoi në pjesën e dytë dhe arriti të ngushtojë epërsinë me Malick Fofana, i cili shënoi në minutën e 61-të.

Vendasit menduan se kishin barazuar pak më vonë, por goli i tyre u anulua pas ndërhyrjes së VAR-it për pozitë jashtë loje.

Në minutën e 80-të, Muriqi u zëvendësua nga Romelu Lukaku, duke lënë fushën pas një tjetër paraqitjeje të rëndësishme për Fenerbahçen.


Në fund, skuadra turke e ruajti rezultatin dhe siguroi një sukses të madh, pasi Fenerbahçe është pjesë e fazës së ligës së Ligës së Kampionëve, pas 17 vitesh. /Telegrafi/

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