UEFA ndaloi dy ndeshje klasike në Anfield dhe Giuseppe Meazza përpara shortit për sezonin e ri të Ligës së Kampionëve
UEFA ka vendosur një kufizim interesant për shortin e fazës së ligës së Ligës së Kampionëve, duke pamundësuar dy përballje të mëdha në disa prej stadiumeve më të njohura të Evropës.
Në sezonin e ri, Liverpooli dhe Real Madridi nuk mund të përballen në Anfield, ndërsa Interi dhe Arsenali nuk mund të takohen në Giuseppe Meazza, në kuadër të fazës së ligës.
Ky kufizim vjen si pasojë e një rregulli të UEFA-s, sipas të cilit klubet nuk mund të luajnë në të njëjtin stadium përballë njëri-tjetrit për tri sezone radhazi në fazën e ligës.
Liverpooli dhe Real Madridi janë përballur në Anfield në dy edicionet e fundit, ndërsa Interi ka pritur Arsenalin në Giuseppe Meazza në dy sezonet e kaluara. Për këtë arsye, në rast se shorti i vendos sërish përballë, ndeshjet nuk mund të zhvillohen në këto stadiume.
Kështu, nëse këto përballje përcaktohen nga shorti, Liverpooli do të mund ta presë Real Madridin vetëm në një stadium tjetër, ndërsa Interi nuk mund ta presë Arsenalin në Giuseppe Meazza. Përballjet mund të zhvillohen përkatësisht në Santiago Bernabéu ose Emirates Stadium, varësisht nga shorti.
Shorti për fazën e ligës së Ligës së Kampionëve do të mbahet të enjten nga ora 18:00, pasi të përfundojnë të gjitha ndeshjet kualifikuese. /Telegrafi/