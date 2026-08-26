Shqiptarët që mund t’i shohim në Ligën e Kampionëve
Faza e ligës së Ligës së Kampionëve 2026/27 do të ketë edhe një prani të konsiderueshme shqiptare, me disa futbollistë që tashmë kanë siguruar kualifikimin me klubet e tyre.
Në mesin e tyre janë Amir Rrahmani, i cili do të luajë me Napolin, si dhe Vedat Muriqi, që siguroi kualifikimin me Fenerbahçen pas fitores ndaj Lyonit.
Sulmuesi i Kosovës, me golin e tij e ndihmoi sot, Fenerbahcen të kthehet në Ligën e Kampionëve pas 17 vitesh.
Nga Shqipëria, në garën më prestigjioze evropiane do të jenë Thomas Strakosha dhe Stavro Pilo, të cilët me AEK-un e Athinës eliminuan Levski Sofian dhe siguruan vendin në fazën e ligës.
Pjesë e kësaj liste është edhe Arijon Ibrahimović, futbollisti shqiptar nga Prizreni, i cili është pjesë e Bayern Munichut. Talenti shqiptar mund të ketë mundësinë të paraqitet në skenën më të madhe evropiane me gjigantin gjerman.
Në Norvegji, me Vikingun, do të jetë Veton Berisha, vëllai i Valon Berishës, ndërsa te LASK-u luan mesfushori Art Smakaj.
Kështu, të paktën shtatë futbollistë me prejardhje shqiptare janë aktualisht pjesë e skuadrave që kanë siguruar vendin në fazën e ligës së Ligës së Kampionëve 2026/27.
Ndërkohë, disa shqiptarë të tjerë mbetën jashtë kësaj gare. Milot Avdyli dhe Veton Tusha, me Celjen, u eliminuan pas humbjes pas vazhdimeve nga Slovan Bratislava, ndërsa Arbër Hoxha me Dinamo Zagrebin pësoi humbje nga Vikingu dhe humbi mundësinë për të luajtur në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/