Në tavolinë emrat për presidentin, por jo marrëveshja – Kurti e Abdixhiku vazhdojnë takimet
Kryeministri në detyrë dhe lideri i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Albin Kurti, dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lumir Abdixhiku, kanë diskutuar për emra konkretë të kandidatëve për presidentin e ardhshëm të Kosovës.
Takimi mes Kurtit dhe Abdixhikut, i zhvilluar të mërkurën në Prishtinë, zgjati rreth tri orë dhe kishte në fokus përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje për zgjedhjen e presidentit të ri, në një kohë kur vendi vazhdon të përballet me krizë institucionale.
Pas takimit, Kurti tha se bisedimet do të vazhdojnë, duke theksuar se është rritur mirëbesimi ndërmjet palëve dhe se për herë të parë janë diskutuar emra konkretë.
“Jemi në një fazë të re, kur po bisedojmë për dhe me emrat konkretë e të përveçëm, të cilët nuk mund të bëhen publikë derisa të ketë pajtueshmëri për ta dhe me ta”, deklaroi Kurti.
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Ai nuk bëri të ditur emrat e kandidatëve, por tha se ata përmbushin kriteret, standardet dhe parimet për të cilat palët janë pajtuar më herët.
Edhe Abdixhiku konfirmoi se në takim janë diskutuar kandidatura konkrete. Sipas tij, emrat e shqyrtuar janë kryesisht në përputhje me parimet e dakorduara nga LVV-ja dhe LDK-ja.
“Për shkak të ndjeshmërisë së procesit, nuk mund të them se cilët janë emrat konkretë në këtë fazë, por do të takohemi sërish për të finalizuar dhe për të zgjedhur presidentin e ardhshëm të Kosovës”, tha Abdixhiku.
Kurti paralajmëroi se bisedimet e ardhshme mund të jenë më të vështira, pasi palët pritet të diskutojnë më hollësisht për kandidatët dhe të përzgjedhin një emër që do të mund të siguronte pajtueshmëri politike.
Mandati i presidentes Vjosa Osmani përfundoi në prill, ndërsa për shkak të pamundësisë së partive politike për të arritur marrëveshje për pasardhësin e saj, Kosova shkoi në zgjedhje të parakohshme në qershor.
Nëse presidenti i ri nuk zgjidhet deri në fillim të shtatorit, vendi mund të përballet sërish me zgjedhje, të cilat do të ishin të katërtat parlamentare brenda dy vjetësh.
LVV-ja kërkon një president konsensual, ndërsa LDK-ja ka insistuar që presidenti i ri të mos jetë i lidhur me ndonjë parti politike.
Në javët e fundit, në publik janë përmendur disa emra për këtë pozitë, përfshirë profesorin Ibrahim Berisha, ish-nënkryetarin e Kuvendit të Kosovës, Ilaz Ramajlin, dhe ish-presidentin Fatmir Sejdiu. Berisha dhe Ramajli kanë mohuar se janë pjesë e procesit të përzgjedhjes.
Ish-kryeministri Ramush Haradinaj ka propozuar gjithashtu ish-presidentin Hashim Thaçi për këtë post, ndërsa ish-ambasadori i OSBE-së, William Walker, ka propozuar Faton Bislimin nga LDK-ja.
Aktualisht, ushtruesja e detyrës së presidentit, Albulena Haxhiu, mund ta ushtrojë këtë funksion deri më 4 tetor, në përputhje me kufizimin kushtetues gjashtëmujor.
Zgjedhja e presidentit kërkon një numër të konsiderueshëm votash në Kuvend. Për një votim të vlefshëm nevojitet prania e të paktën 80 deputetëve nga 120 gjithsej.
LVV-ja ka 53 mandate nga zgjedhjet e fundit, ndërsa LDK-ja ka 18. Një marrëveshje mes dy partive do të siguronte potencialisht të paktën 71 deputetë nga këto dy subjekte, ndërsa bashkë me deputetët e komuniteteve joshumicë mund të krijohej një shumicë prej mbi 80 deputetësh për procedurën e zgjedhjes së presidentit.
Bisedimet mes Kurtit dhe Abdixhikut pritet të vazhdojnë në ditët në vijim, me synimin për të arritur një marrëveshje për kandidatin që do të mund të marrë mbështetjen e nevojshme në Kuvend. /Telegrafi/