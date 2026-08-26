Nasim Haradinaj me akuza ndaj Hysni Gucatit: U zu në hajni, për t’u mbuluar thirri protestë
Nasim Haradinaj ka adresuar akuza të rënda ndaj kreut të OVL-UÇK Hysni Gucatit.
Në T7, ai ka thënë se Gucati ka “keqpërdorur fonde dhe këtë e kanë zbulaur shokët e tij”.
Haradinaj thirrjen e një proteste nga Gucati e ndërlidhi me sipas tij “mbulimin e hajnisë”.
“Dy ditë përpara është nxënë hajnia e kryatrit aty, e dinë ai. E dinë hajninë që ia kanë nxënë shokët, keqpërdorime të fondeve aq sa i kanë”, ka thënë ai.
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