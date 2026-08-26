Vedat Muriqi shënon edhe në Ligën e Kampionëve, Fenerbahce i afrohet kualifikimit
Vedat Muriqi po zhvillon një tjetër paraqitje fantastike me fanellën e Fenerbahçes, duke shënuar gol në përballjen ndaj Lyonit, në play-offin e Ligës së Kampionëve.
Sulmuesi kosovar kishte kaluar Fenerbahçen në epërsi në minutën e 24-t, kur përfitoi nga një top i kthyer brenda zonës, pas goditjes së parë me kokë dhe me një goditje të saktë realizoi për 1-0.
Ai arriti ta mposht portierin e Lyonit, Dominik Greif, duke konfirmuar rrezikshmërinë e tij në start.
💪 GOAL FROM VEDAT MURIQI!
The Kosovar striker scores his first-ever goal in the Champions League!pic.twitter.com/EEn23algja
— Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) August 26, 2026
Megjithatë, Fenerbahçe ka gjetur edhe golin e dytë. Nathan Aké u ngrit më lart pas një harkimi nga këndi dhe me një goditje të fuqishme me kokë e dërgoi topin në rrjetë për 2-0.
Kështu, skuadra turke tashmë ka një epërsi të rëndësishme në ndeshjen e kthimit, ndërsa pas barazimit 1-1 në duelin e parë, Fenerbahçe është në avantazh 3-1 në rezultatin e përgjithshëm.
🔥 Fenerbahçe tura bir adım daha yaklaştı!
⚽ 24' Vedat Muriqi
⚽️ 28' Archie Brown
Şampiyonlar Ligi elemesi rövanşında Lyon karşısında 4 dakikada 2 gol bulan Fenerbahçe, şu anki skorla turu geçen taraf! pic.twitter.com/ps8OqptFrO
— birazz futbol (@birazzfutboll) August 26, 2026
Muriqi po luan një rol kyç në këtë përballje, ndërsa Fenerbahçe është gjithnjë e më pranë objektivit për të siguruar kualifikimin. Ai kishte shënuar edhe në fundjavë, në fitoren e Fenerbahces ndaj Konyaspor. /Telegrafi/