Arbër Hoxha shënon në Ligën e Kampionëve - sulmuesi vjen me një gol ndryshe nga se jemi mësuar
Arbër Hoxha ka realizuar një gol të bukur me kokë për Dinamo Zagrebin në përballjen ndaj Vikingut, në ndeshjen e dytë të play-offit të Ligës së Kampionëve.
Jemi mësuar me gola të bukur nga distanca dhe driblime, por Hoxha kësaj here shënoi ndryshe.
Sulmuesi kosovar u ngrit më lart se të gjithë pas një harkimi në zonë dhe me një goditje të fuqishme me kokë e dërgoi topin në rrjetë, duke e kaluar Dinamon në epërsi 1-0 në minutën e 10-të.
🚨 GOAL!
Arber Hoxha (Dinamo Zagreb) ⚽
Viking 🇳🇴 0-1 Dinamo Zagreb 🇭🇷
AGG: 2-3 pic.twitter.com/qzZNFp1Bo2
— X_GÖAL (@Xrkt111686) August 26, 2026
Vikingu arriti të barazojë më pas nga pika e bardhë, duke e çuar rezultatin në 1-1.
Ndeshja e parë mes dy skuadrave kishte përfunduar 2-2, ndaj përballja mbetet e hapur për kualifikimin. /Telegrafi/
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