Vajza nga Drenasi i bashkohet Gardës Kombëtare të Luizianës
Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka ndarë historinë e Ronës Malës, vajzës me prejardhje nga Drenasi, e cila i është bashkuar Gardës Kombëtare të Luizianës në SHBA.
Pas 12 javësh përgatitje intensive, Mala ka përfunduar me sukses trajnimin bazë ushtarak në Fort Sill, Oklahoma, ndërsa aktualisht po vijon trajnimin e avancuar në Fort Leonard Wood, Missouri.
Maqedonci ka thënë se suksesi i Ronës është krenari për familjen e saj, Drenasin, diasporën dhe Kosovën.
“Vajzat tona, kudo që jetojnë, po ecin me vendosmëri përpara dhe po përfaqësojnë me dinjitet prejardhjen e tyre”, ka shkruar Maqedonci. /Telegrafi/
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