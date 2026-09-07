Përzgjedhja javore në Telegrafi Real Estate – katër prona për biznes, investim dhe banim
Nëse jeni në kërkim të një prone për biznes, banim apo investim, këtë javë Telegrafi Real Estate ua sjell katër pronat që kanë tërhequr interesin më të lartë të vizitorëve - nga një lokal duplex në Marigona Hill me potencial të fortë investimi, te një hapësirë afariste e gjerë në Lakrishtë, një penthouse me tarracë në lagjen e Spitalit dhe një banesë në zonën e zhvilluar të Qafës.
Secila prej tyre dallohet nga karakteristika të veçanta, si pozita, sipërfaqja apo funksionaliteti, duke ofruar alternativa të përshtatshme si për biznes e investim, ashtu edhe për banim cilësor.
Lokal duplex 491.8m² në shitje në Marigona Hill
Në krye të listës së kësaj jave është lokali duplex prej 491.8m² në Marigona Hill, një nga zonat me zhvillimin më dinamik në Prishtinë.
Sipërfaqja e madhe dhe struktura në dy nivele e bëjnë këtë objekt një mundësi ideale për investim, duke lejuar përshtatje për lloje të ndryshme aktivitetesh afariste në një lokacion me qarkullim dhe vizibilitet të lartë.
Lokal 900m² me qira në Lakrishtë
Ndër pronat tjera më të kërkuara të kësaj jave është lokali prej 900m² me qira në Lakrishtë, i cili ofron hapësirë të gjerë dhe kushte ideale për zhvillimin e aktiviteteve afariste.
Dimensionet bujare të hapësirës mundësojnë organizim fleksibël të ambientit, duke e bërë këtë ofertë tërheqëse për bizneset që kanë nevojë për kapacitet të konsiderueshëm operativ.
Penthouse 160m² me qira në lagjen e Spitalit
Nëse jeni në kërkim të një prone premium me qira, penthouse-i prej 160m², me 80m² tarracë, në lagjen e Spitalit është një ndër ofertat më të kërkuara të kësaj jave.
Kombinimi i hapësirës së brendshme me tarracën e gjerë krijon një ambient që ofron komoditet dhe pamje të hapur, duke e bërë pronën tërheqëse për ata që kërkojnë banim cilësor në qendër të Prishtinës.
Penthouse 160m² + 80m² tarracë me qira në Lagjen e Spitalit – hapësirë dhe komoditet në Prishtinë #14027
Banesë 88.11m² në shitje te Qafa
Përzgjedhjen e javës e përmbyll banesa prej 88.11m² te Qafa, e vendosur në një zonë të zhvilluar ku të gjitha shërbimet gjenden pranë.
Afërsia me infrastrukturën urbane dhe shërbimet e ndryshme e bën këtë banesë një opsion të përshtatshëm për ata që kërkojnë komoditet të përditshëm pa u larguar nga zona ku jetojnë.
Këto katër prona përfshijnë alternativa për biznes, investim dhe banim, në disa nga lagjet më të kërkuara të Prishtinës.
Nga hapësirat e gjera afariste te tarracat premium dhe banesat në zona të zhvilluara, oferta e kësaj jave tregon larminë e mundësive që ofron tregu i pronave në Prishtinë.
Zbuloni më shumë rreth këtyre pronave, shikoni foto dhe kontaktoni për detaje shtesë përmes platformës Telegrafi Real Estate.