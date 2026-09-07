Nëse jeni në kërkim të një prone për biznes, banim apo investim, këtë javë Telegrafi Real Estate ua sjell katër pronat që kanë tërhequr interesin më të lartë të vizitorëve - nga një lokal duplex në Marigona Hill me potencial të fortë investimi, te një hapësirë afariste e gjerë në Lakrishtë, një penthouse me tarracë në lagjen e Spitalit dhe një banesë në zonën e zhvilluar të Qafës.

Secila prej tyre dallohet nga karakteristika të veçanta, si pozita, sipërfaqja apo funksionaliteti, duke ofruar alternativa të përshtatshme si për biznes e investim, ashtu edhe për banim cilësor.

Lokal duplex 491.8m² në shitje në Marigona Hill

Në krye të listës së kësaj jave është lokali duplex prej 491.8m² në Marigona Hill, një nga zonat me zhvillimin më dinamik në Prishtinë.

Sipërfaqja e madhe dhe struktura në dy nivele e bëjnë këtë objekt një mundësi ideale për investim, duke lejuar përshtatje për lloje të ndryshme aktivitetesh afariste në një lokacion me qarkullim dhe vizibilitet të lartë.

Lokal duplex 491.8m² për shitje në Marigona Hill – mundësi ideale për investim #16268

Lokal 900m² me qira në Lakrishtë

Ndër pronat tjera më të kërkuara të kësaj jave është lokali prej 900m² me qira në Lakrishtë, i cili ofron hapësirë të gjerë dhe kushte ideale për zhvillimin e aktiviteteve afariste.

Dimensionet bujare të hapësirës mundësojnë organizim fleksibël të ambientit, duke e bërë këtë ofertë tërheqëse për bizneset që kanë nevojë për kapacitet të konsiderueshëm operativ.

Lokal 900m² me qira në Lakrishtë – hapësirë e gjerë dhe kushte ideale për biznes #14910

Penthouse 160m² me qira në lagjen e Spitalit

Nëse jeni në kërkim të një prone premium me qira, penthouse-i prej 160m², me 80m² tarracë, në lagjen e Spitalit është një ndër ofertat më të kërkuara të kësaj jave.

Kombinimi i hapësirës së brendshme me tarracën e gjerë krijon një ambient që ofron komoditet dhe pamje të hapur, duke e bërë pronën tërheqëse për ata që kërkojnë banim cilësor në qendër të Prishtinës.

Penthouse 160m² + 80m² tarracë me qira në Lagjen e Spitalit – hapësirë dhe komoditet në Prishtinë  #14027

Banesë 88.11m² në shitje te Qafa

Përzgjedhjen e javës e përmbyll banesa prej 88.11m² te Qafa, e vendosur në një zonë të zhvilluar ku të gjitha shërbimet gjenden pranë.

Afërsia me infrastrukturën urbane dhe shërbimet e ndryshme e bën këtë banesë një opsion të përshtatshëm për ata që kërkojnë komoditet të përditshëm pa u larguar nga zona ku jetojnë.

Banesë 88.11m² në shitje te Qafa - zonë e zhvilluar me të gjitha shërbimet pranë #16517

Këto katër prona përfshijnë alternativa për biznes, investim dhe banim, në disa nga lagjet më të kërkuara të Prishtinës.

Nga hapësirat e gjera afariste te tarracat premium dhe banesat në zona të zhvilluara, oferta e kësaj jave tregon larminë e mundësive që ofron tregu i pronave në Prishtinë.

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