Të paktën pesë të vrarë në një sulm ajror rus në shkallë të gjerë gjatë natës në kryeqytetin e Ukrainës
Rusia nisi një sulm në shkallë të gjerë me raketa dhe dronë në Kiev gjatë natës së të mërkurës, duke vrarë të paktën pesë persona dhe duke plagosur 35 të tjerë, thanë mediat ukrainase.
Ndërtesa banimi, një shkollë dhe disa depo u dëmtuan në sulme, duke sinjalizuar një fund përfundimtar të një pezullimi të përkohshëm të armiqësive në Kiev dhe Moskë gjatë një vizite fundjave nga të dërguarit amerikanë.
Diku tjetër në Ukrainë, një sulm me dron rus vrau civilë në një pikë kontrolli në kufirin me Moldavinë, tha Shërbimi Shtetëror i Rojës Kufitare të Ukrainës të mërkurën, shkruan Euronews, përcjell Telegrafi.
"Gjatë natës, Rusia sulmoi pikën e kontrollit ndërkombëtar rrugor Starokozache në kufirin me Moldavinë me UAV sulmues (mjete ajrore pa pilot)", shkroi shërbimi në një postim në Telegram.
Sulmi vrau dhe plagosi civilë që ishin pranë pikës së kontrollit dhe shkaktoi zjarre, tha ai, pa specifikuar numrin e personave të lënduar.
Shërbimi Shtetëror i Rojës Kufitare theksoi se pika e kontrollit u mbyll pas sulmit.
Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky mbërriti në Norvegji të martën, në prag të funeralit të Mbretit Harald V, në një vizitë që do të lejojë gjithashtu bisedime me Oslon mbi mbështetjen e mbrojtjes ajrore.
Zelensky u takua me kryeministrin norvegjez Jonas Gahr Støre të martën në mbrëmje, tha zyra e kryeministrit në një deklaratë.
"Ne do të diskutojmë mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën. Çështja kryesore është forcimi i mbrojtjes ajrore dhe ndihma në fusha të tjera që janë të rëndësishme për të kaluar dimrin", tha Zelensky në një postim në X.
Udhëheqësi ukrainas tha se ai dhe gruaja e tij do të "shprehin mirënjohjen tonë për Norvegjinë në ceremoninë e lamtumirës për Madhërinë e Tij Mbretin Harald V", i cili vdiq muajin e kaluar në moshën 89 vjeç dhe do të varroset në Oslo më vonë të mërkurën. /Telegrafi/