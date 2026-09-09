Ishte kundër marrëveshjes për presidentin, Shala pritet të jetë propozimi i LDK-së për nënkryetar të Kuvendit
Lidhja Demokratike e Kosovës pritet ta propozojë deputetin Kujtim Shala për pozitën e nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës.
Telegrafi mëson nga burime brenda këtij subjekti politik se emri i Shalës po shqyrtohet si kandidaturë e LDK-së për këtë pozitë, megjithatë propozimi ende nuk është zyrtarizuar nga partia.
Kandidatura e tij pritet të bëhet e ditur në seancën e sotme për konstituimin e Kuvendit.
Kujtim Shala ka qenë edhe më herët nënkryetar i Kuvendit të Kosovës.
LDK-ja së fundmi është përballur me përplasje të brendshme lidhur me marrëveshjen me Lëvizjen Vetëvendosje për zgjedhjen e presidentit.
Gjashtë deputetë të LDK-së, në mesin e tyre edhe Kujtim Shala, kanë kundërshtuar marrëveshjen për mbështetjen e kandidaturës së Bekim Sejdiut për president.
Ndërkohë, Shala është përmendur edhe si një nga emrat që mund të marrë drejtimin e ardhshëm të LDK-së.
Deputeti i kësaj partie, Avdullah Hoti, e ka propozuar publikisht Shalën si kandidat për kryetar të ardhshëm të LDK-së. /Telegrafi/