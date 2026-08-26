Shtëpia botuese “Dukagjini” ka nisur sot zyrtarisht shitjen e teksteve shkollore për vitin e ri shkollor 2026/2027.

Prindërit, mësimdhënësit dhe nxënësit tani mund t’i gjejnë të gjitha tekstet e nevojshme shkollore në katër pika të ndryshme në Prishtinë dhe në Pejë.

Këto janë lokacionet e librarisë “Dukagjini” ku mund t'i gjeni tekstet shkollore të shtëpisë botuese “Dukagjini”:

Libraria “Dukagjini” - sheshi “Nëna Terezë”

Orari i punës:

E hënë–e premte: 9:00–20:00

E shtunë–e diel: 10:00–19:00

“Dukagjini Center” - Lakërishtë

Orari i punës:

E hënë–e premte: 9:00–19:00

E shtunë–e diel: 10:00–19:00

Libraria “Dukagjini” - Prishtina Mall

Orari i punës:

E hënë–e diel: 10:00–22:00

Libraria “Dukagjini” - Pejë

Orari i punës:

E hënë–e premte: 9:00–20:00

E shtunë–e diel: 10:00–19:00

Me katër lokacione dhe orare të zgjatura, shtëpia botuese “Dukagjini” kujdeset që çdo nxënës të jetë gati për fillimin e vitit shkollor.
https://www.facebook.com/share/p/1CCEhsfYe8/

Gjithashtu, librat e shtëpisë botuese “Dukagjini” i gjeni në secilin qytet të Kosovës në pika të ndryshme. Më poshtë gjeni njoftimin për secilin qytet dhe librari se ku mund të gjeni librat shkollor.
https://www.facebook.com/share/p/18Kn94W4zK/

Zgjidhni lokacionin që ju përshtatet dhe siguroni tekstet e nevojshme me kohë.

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