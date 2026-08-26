Fillon shitja e teksteve shkollore për vitin 2026/2027 nga shtëpia botuese “Dukagjini”
Shtëpia botuese “Dukagjini” ka nisur sot zyrtarisht shitjen e teksteve shkollore për vitin e ri shkollor 2026/2027.
Prindërit, mësimdhënësit dhe nxënësit tani mund t’i gjejnë të gjitha tekstet e nevojshme shkollore në katër pika të ndryshme në Prishtinë dhe në Pejë.
Këto janë lokacionet e librarisë “Dukagjini” ku mund t'i gjeni tekstet shkollore të shtëpisë botuese “Dukagjini”:
Libraria “Dukagjini” - sheshi “Nëna Terezë”
Orari i punës:
E hënë–e premte: 9:00–20:00
E shtunë–e diel: 10:00–19:00
“Dukagjini Center” - Lakërishtë
Orari i punës:
E hënë–e premte: 9:00–19:00
E shtunë–e diel: 10:00–19:00
Libraria “Dukagjini” - Prishtina Mall
Orari i punës:
E hënë–e diel: 10:00–22:00
Libraria “Dukagjini” - Pejë
Orari i punës:
E hënë–e premte: 9:00–20:00
E shtunë–e diel: 10:00–19:00
Me katër lokacione dhe orare të zgjatura, shtëpia botuese “Dukagjini” kujdeset që çdo nxënës të jetë gati për fillimin e vitit shkollor.
https://www.facebook.com/share/p/1CCEhsfYe8/
Gjithashtu, librat e shtëpisë botuese “Dukagjini” i gjeni në secilin qytet të Kosovës në pika të ndryshme. Më poshtë gjeni njoftimin për secilin qytet dhe librari se ku mund të gjeni librat shkollor.
https://www.facebook.com/share/p/18Kn94W4zK/
Zgjidhni lokacionin që ju përshtatet dhe siguroni tekstet e nevojshme me kohë.