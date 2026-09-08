Ofendoi dhe sulmoi policët, arrestohet një person në Prishtinë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar një person, pasi i njëjti kishte ofenduar zyrtarët policor si dhe kishte sulmuar njërin nga ta.
Rasti ka ndodhur më 7 shtator 2026 në ora 23:45.
“Lidhur me rastin është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili kishte ofenduar zyrtarët policor si dhe kishte sulmuar njërin nga ta. Me këtë rast i dyshuari dhe viktima mashkull kosovar (zyrtar policor) kanë pranuar tretman mjekësor”, thuhet në raport.
Për veprimet e ndërmarra në lidhje me rastin është njoftuar prokurori kompetent me urdhër të të cilit është iniciuar rasti i lartcekur, ndërsa i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/
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