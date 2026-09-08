Një shtëpi, 147 të strehuar – Shala rrëfen historinë e jashtëzakonshme nga Llapqeva
Drejtori ekzekutiv i Shoqatës Humanitare Bamirëse “Nëna Terezë”, Zef Shala, ka rrëfyer një nga shembujt e solidaritetit të familjeve kosovare gjatë luftës, kur mijëra qytetarë detyroheshin të largoheshin nga zonat e luftimeve.
Duke folur në “Përballje Podcast”, Shala tregoi se pas sulmeve në zonën e Rahovecit, shumë qytetarë u zhvendosën në drejtim të Malishevës dhe Suharekës.
Sipas tij, në fshatin Llapqevë, një familje kishte hapur dyert e shtëpisë për 147 persona.
“Një familje në Llapqevë i ka strehuar 147 njerëz. Me evidencë po të them”, deklaroi Shala, shkruan Telegrafi.
Ai rrëfeu se familja jo vetëm që u kishte siguruar strehim, por kishte vënë në dispozicion edhe rezervat e veta për ushqimin e të zhvendosurve.
Shala kujtoi se kryefamiljari i kishte thënë se kishte rreth 46 krerë bagëti, lopë, viça dhe se ato do të përdoreshin për nevojat e njerëzve të strehuar për aq kohë sa të ishte e nevojshme.
“Unë i kam këtu 46 kafshë, lopë e viça. Derisa të harxhohen, këtu s’keni nevojë të mendoni për asgjë”, rrëfeu Shala fjalët e tij, transmeton Telegrafi.
Sipas Shalës, familja u kujdes për të gjithë personat e strehuar gjatë kohës që qëndruan aty, duke e kthyer shtëpinë e saj në një strehë për njerëzit që po largoheshin nga luftimet.
Ky rast, sipas tij, ishte një nga shumë shembujt e solidaritetit dhe organizimit të qytetarëve gjatë luftës në Kosovë.
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Rrëfimin e plotë të Zef Shalës mund ta ndiqni në pjesën e dytë të “Përballje Podcast”.