Një valë shpërthimesh në Kiev, ndërsa Rusia rifilloi sulmet pas një ndalese tre-ditore
Një valë shpërthimesh të forta u dëgjuan në Kiev herët të martën, ndërsa Rusia rifilloi sulmet në kryeqytetin ukrainas pas një ndalese tre-ditore.
Presidenti rus Vladimir Putin kishte urdhëruar ndërprerjen e sulmeve, ndërsa të dërguarit e presidentit të SHBA-së Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, vizituan kryeqytetet ruse dhe ukrainase në fundjavë.
Shpërthimet e reja shkaktuan zjarre dhe alarme makinash në qytet, dhe administrata ushtarake e qytetit të Kievit tha se të paktën dy persona u vranë dhe shtatë u plagosën.
Forca ajrore e ushtrisë ukrainase raportoi një sulm me raketa dhe administrata ushtarake e qytetit u bëri thirrje banorëve të strehohen pasi sistemi i mbrojtjes ajrore ishte në veprim.
Sulmet dëmtuan ndërtesa në të gjithë kryeqytetin, përfshirë një bllok apartamentesh pesëkatëshe në lagjen Solomianskyi, ndërsa automjetet u përfshinë nga flakët në lagjen Podilskyi, thanë autoritetet.
Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha se njerëzit ishin bllokuar në një ndërtesë banimi, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Agjencia shtetërore e lajmeve e Rusisë, TASS, konfirmoi më parë se ndalesa e sulmeve kishte skaduar.
Alarmet ajrore ishin aktive në një duzinë rajonesh në të gjithë Ukrainën rreth orës 5:30 të mëngjesit. Alarmi në Kiev është hequr që atëherë.
Kanalet e Telegram që monitorojnë kërcënimet ajrore ndaj Ukrainës thanë se Rusia kishte filluar të transportonte raketa balistike dhe të zhvendoste bombarduesit e rëndë nga lindja e vendit në aeroportet më afër Ukrainës.
Polonia njoftoi gjithashtu se "operacionet e aviacionit" kishin filluar pas sulmit rus.
Propozimet e SHBA-së
Të hënën, Witkoff përshëndeti "përparimin e konsiderueshëm" në diskutimet me Ukrainën dhe Rusinë, duke ngritur mundësinë e ringjalljes së bisedimeve trepalëshe të paqes për t'i dhënë fund konfliktit më vdekjeprurës të Evropës që nga Lufta e Dytë Botërore.
"Presidenti Trump po punon shumë për të ndaluar vrasjet dhe për të punuar drejt një paqeje të qëndrueshme dhe të qëndrueshme", tha ai në X.
Witkoff dhe Kushner u takuan me Putinin në Moskë të shtunën, përpara se të zhvillonin bisedime të ndara me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në udhëtimin e tyre të parë zyrtar në Kiev.
Kremlini njoftoi të hënën se nuk përjashtonte bisedimet trepalëshe, me zëdhënësin Dmitry Peskov që u tha gazetarëve "është shumë herët për të thënë diçka për vendin ose datat e sakta në këtë fazë".
E Zelensky i tha agjencisë amerikane të lajmeve Axios se Shtetet e Bashkuara po bëjnë presion për të ulur tensionin në konflikt përpara dimrit të gjatë.
Rusia ka goditur rrjetin energjetik të Ukrainës çdo dimër që nga pushtimi në shkurt 2022, duke ndikuar në uljen e kapaciteteve të energjisë dhe ngrohjes për miliona njerëz në temperatura deri në -20 gradë Celsius.
Zelensky tha se të dërguarit e SHBA-së, të cilët zhvilluan bisedime të ndara me udhëheqësit ukrainas dhe rusë, i thanë atij se "rusët janë gati të negociojnë".
"Rusia me të vërtetë mendon se ky dimër mund t'i ndihmojë ata të na thyejnë", i tha ai Axios.
Por administrata Trump mund të ushtrojë presion mbi Putinin për të ulur tensionin, shtoi ai, dhe udhëheqësi rus "nuk dëshiron" ta "mërzisë" homologun e tij amerikan.
Zelensky theksoi se bisedimet e fundjavës përfshinin propozimet e SHBA-së rreth objekteve energjetike, dërgesave të grurit dhe eksporteve të naftës dhe gazit, por nuk pranoi të jepte detaje të mëtejshme.
Gjatë negociatave të mëparshme, Moska dhe Kievi kishin qëndruar gjerësisht në qëndrimet e tyre, me bisedimet që ngecën veçanërisht për çështjen e territoreve në Ukrainën lindore të cilat Rusia i pretendon. /Telegrafi/