Shtetasi i Shqipërisë i ofron para zyrtarit policor në Bërnjak të Rahovecit, arrestohet i dyshuari
Një person (shtetas i Shqipërisë) është arrestuar pasi që i njëjti i ka ofruar zyrtarit policor para të gatshme.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të hënën rreth orës 09:07 në fshatin Bërnjak të Rahovecit.
Tutje bëhet e ditur se me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje.
“Fsh.Bernjak, Rahovec 07.09.2026-09:07. Është arrestuar i dyshuari mashkull shtetas i Shqipërisë pasi që i njëjti i ka ofruar zyrtarit policor para të gatshme. Me vendim të prokurorit, i dyshuari dërgohet në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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